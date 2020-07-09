ما "خطورة" تناول الجعة في الجو الحار؟

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حذر أليكسي كازانتسيف، عالم النفس والمخدرات، من تناول المشروبات الكحولية في الجو الحار، مؤكدا على تأثيرها السلبي في الصحة، حتى إذا كانت نسبة الكحول فيها منخفضة.

ويشير كازانتسف، إلى أن محبي المشروبات الكحولية، يشربون في الطقس الحار كقاعدة مشروبات ذات نسبة كحول منخفضة، ما يجعلهم يتناولون كمية أكبر لتعويض حاجتهم الاعتيادية من الكحول. ولهذه المشروبات خاصية خبيثة جدا.

ويقول، "المشروبات ذات نسبة الكحول المنخفضة مثل الجعة هي كالمشروبات الغازية، تمتصها المعدة سريعا وهذا يعني الشعور بالثمالة سريعا. وإذا احتوت المشروبات الكحولية على السكر أو بدائله، مثل النبيذ والكوكتيل بمختلف أنواعه، فإن حالة الثمالة تدوم فترة أطول".

وأضاف، تناول الكحول يزيد من خطر الإصابات، وخاصة في الجو الحار. وقال، "يحاول السكير في الجو الحار عادة تبريد جسمه، لذلك يرمي نفسه في أي حوض للماء يشاهده، مثل النوافير دون التفكير بعمقه، وقد يصاب بأذى. كما أنه أكثر عرضة لحوادث المرور. وقد ينام على الأرض إذا شعر بالنعاس، ما يزيد من خطر إصابته بالالتهاب الرئوي".

وينصح الخبير، بأن الأفضل في الجو الحار، تناول مشروبات كحولية خالية من الغازات، ومخففة بالثلج أو الماء، في الظل وليس تحت الشمس، ويفضل تناولها مساء وبجرعات معتدلة.