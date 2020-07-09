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إلى ماذا تشير آلام مشط اليد؟

9
JULY
2020
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ما سبب الآلام في مفاصل الأصابع ومشط اليد؟ هل هي ناتجة عن التهاب أم سببها فيروسات؟
 
يقول الدكتور ألكسندرمياسنيكوف، قد يكون سبب الألم في مشط اليد وانتفاخ مفاصل الأصابع هو الإصابة بمرض النقرس، وعلى ضوء هذا التشخيص يصف الأطباء أدوية خاصة تساعد على تخفيض مستوى حمض اليوريك في الجسم.
 
ويضيف، للوقاية من مرض النقرس يجب اتباع نظام غذائي محدد ويقول "كان الأطباء في السابق يمنعون المريض من تناول الباذنجان والأسماك المعلبة والمشروبات الكحولية. أما اليوم فيعتبرون الوزن الزائد هو المسبب للنقرس وينصحون بتخفيض الوزن فقط، والتقليل من كمية الطعام في كل وجبة".
 
ويشير الدكتور، إلى أن بعض الأعمال قد تسبب الألم في الأصابع، ويقول، "إذا كان الشخص يمارس الحياكة، أو يعمل فترة طويلة على الكمبيوتر فقد يصاب بمتلازمة "فأر الكمبيوتر"، وإذا كان الشخص سائق شاحنة كبيرة ويجلس فترة طويلة خلف عجلة القيادة، فإن جميع هذه الأعمال تؤدي إلى تورم النسيج الناعم حول مفاصل الأصابع، ما يسبب الضغط على عصبين". وأضاف موضحاـ الضغط على العصبين يسبب متلازمة النفق، عندما يحصل نفق ضيق من عظام الرسغ والرباط الواسع الذي يغلقه. وقد يظهر هذا على شكل تخدر اليد في المنام.
 
ولكن قد ينتج الألم عن التهاب المفاصل، ويقول، "يمكننا من مشط اليد تحديد نوع الالتهاب. لأن الالتهاب الروماتيدي، عادة ما يظهر في اليد في ثلاثة مفاصل متناظرة مصحوبا بالتصلب الصباحي الذي يستمر  30-40 دقيقة، بحيث لا يمكن للشخص حتى مسك كوب الماء.
 
ويقول مياسنيكوف، التهاب المفاصل الروماتيدي، هو مرض جدي، يصيب الأعضاء الداخلية. ويعالج هذا الالتهاب باستخدام عقاقير مختلفة بما فيها الهرمونية. لذلك عند الشعور بالألم في مشط اليد والأصابع يجب مراجعة الطبيب لتحديد السبب.
 
ويقول، "في الواقع يجب على الشخص عدم البدء بالتهاب المفاصل الروماتيدية أو النقرس. بل بالفيروس. لأنه إذا استمر الألم مدة لا تزيد عن ستة أسابيع، فإن سببه فيروس، ولكن إذا استمر أكثر من ذلك فقد يكون علامة على التهاب المفاصل الحاد".
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