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أبرزها الموز... أطعمة ومشروبات تفسد مفعول الأدوية بشكل شبه كامل

6
JULY
2020
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الغذاء والمواد الغذائية يمكنها أن تتعارض مع الأدوية مسببة بعض النتائج السلبية، تعارض الغذاء مع الدواء يحدث عندما يعترض نوع غذاء معين او مادة غذائية معينة أثر الدواء على الجسم، بينما تعارض الدواء مع الغذاء يحدث عندما يكون الدواء سببا في عدم امتصاص أو استفادة الجسم من غذاء معين.
 
يؤثر وجود الطعام في المعدة على امتصاص الدواء فمثلا يقل امتصاص دواء Fosamax( المستخدم لعلاج ترقق العظام) عند تناوله مع العصير او القهوة بنسبة 60% ولا يمتص إذا تم تناوله بعد ساعتين من الأكل وكذلك دواء Lanoxin المستعمل لتنظيم ضربات القلب فيجب أن يؤخذ قبل أو بعد 3 ساعات من تناول الطعام.
 
نشر الاختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي الدكتور علي الزيدي، قائمة بأبرز الأطعمة تعارضا مع تناول الدواء وشملت:
 
الموز
 
تجنب تناول الموز عند اخذ أدوية الضغط (كابتوبريل ،مثبطات ACEأو الإنجيوتنسين) لأن الموز يحتوي نسبة عالية من البوتاسيوم والأكثار من هذه الأطعمة يزيد نسبة البوتاسيوم في الدم فيسبب اضطرابات قلبية.
 
الليمون
 
تجنب الليمون إذا كنت تأخذ أدوية السعال التي تحوي الديكستروميثوفان، حيث أن الليمون يفسد تلك الأدوية وربما يؤدي آثار جانبية مثل الهلوسة أو النعاس.
 
القهوة
 
تجنب شرب القهوة إذا كنت تأخذ موسعات الشعب الهوائية لمرضى الربو قد تترتب عن هذه الأدوية آثار جانبية مثل زيادة الخفقان والعصبية وهي أعراض تزداد بشدة مع تناول القهوة .
 
الخضر الورقية
 
تجنب الخضروات الورقية إذا كنت تأخذ مضادات تخثر فعند أخذ أدوية مضادة للتخثر مثل الوافارين قد تؤدي إلى تجلط الدم نظرا لاحتوائها على نسب عالية من فيتامينK.
 
الحليب
 
تجنب الحليب إذا كنت تأخذ المضادات الحيوية، لأن أدوية سيبروفلوكساسين والتتراسيكلين يجب أن تؤخذ مع كوب من الماء قبل ساعة من وجبة الطعام او بعد ساعتين من الأكل وشرب الحليب قد يفسد مفعولها.
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