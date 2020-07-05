بريطانيا تقترب من اتفاق مع شركتين لشراء لقاح "كورونا"

A + A -

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن بريطانيا اقتربت من التوصل لاتفاق بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (624 مليون دولار) مع شركتي سانوفي وجلاكسو سميثكلاين للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن بريطانيا تبحث خيار شراء اللقاح إذا ثبتت فاعليته في تجارب على البشر من المقرر أن تبدأ في أيلول.

وكان رئيس شركة "سانوفي" قال، في أيار الماضي، إن الشركة ستضمن وصول أي لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، بمجرد الموافقة عليه، إلى كل بقاع العالم في وقت واحد.

وقال سيرج واينبرج للقناة التلفزيونية الفرنسية الثانية "لن تمنح أي دولة دفعة مقدمة".

وأضاف "نحن منظمون ولدينا عدة وحدات تصنيع. بعضها في الولايات المتحدة لكن الكثير منها في أوروبا وفرنسا".

وتدير سانوفي 73 موقعًا صناعيًا في 32 دولة. ولا يوجد لقاح مصدق عليه بعد ضد المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.