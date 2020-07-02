أفضل مواد لتعزيز المناعة

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كشفت الدكتورة مارينا ماكيشا، عضو الجمعية الوطنية الروسية لأخصائيي التغذية، فائدة مواد غذائية، تساعد على تعزيز المناعة وتحسن الحالة الصحية.

ووفقا لها، يعتبر الزنجبيل، افضل مساعد لمنظومة المناعة. الزنجبيل لا يعالج الأمراض الفيروسية. ولكنه فعال في مكافحة العدوى البكتيرية. كما أنه مفيد في فترة الجائحة، لأنه يحسن تدفق الدم وعملية التمثيل الغذائي ويساعد على تخفيض الوزن. وللزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات، وله تأثير إيجابي في عمل الجهاز الهضمي.

وتنصح الخبيرة، بأنه "يمكن استخدام الزنجبيل الطازج، أو المجفف. كما يمكن استخدام الكركم أو الفلفل الحار كمواد بديلة له".

وبالإضافة إلى هذا، تنصح الخبيرة بإضافة الليمون إلى النظام الغذائي. لأنه يحتوي على فيتامين C المسؤول عن عدد من العمليات البيوكيميائية المهمة في الجسم، ويدعم منظومة المناعة ويحسن حالة الأوعية الدموية.

المصدر: نوفوستي