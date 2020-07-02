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حمية سهلة ومتاحة للتخلص من دهون البطن في أسبوع واحد فقط

2
JULY
2020
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يُعرف خل التفاح باستخدامه الشائع في السلطات والطهي، إلا أن خبراء الصحة كشفوا أيضا أنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد.
 
ويمكن أن يساعد خل التفاح في رحلة فقدان الوزن عند تناوله بشكل صحيح، وفي أوقات محددة. ولآلاف السنين كان يستخدم لتقوية الصحة، ويعد طريقة طبيعية للتحكم في مستويات السكر في الدم، وفقا لـ Healthline.
 
وعند تناوله قبل تناول وجبة ثقيلة تتكون من الكثير من الكربوهيدرات، يمكن للخل إبطاء معدل إفراغ المعدة وكذلك منع ارتفاع السكر.
 
وهناك حاجة إلى كمية صغيرة فقط من الخل لإظهار النتائج، وثبت أنه يساعد في تقليل دهون البطن. وقد يكون من الصعب في بعض الأحيان التخلص منها، عند اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة بانتظام.
 
وقد يساعد شرب خل التفاح ليلا على خفض نسبة السكر في الدم، ولكن إذا كان هدفك هو فقدان الوزن، يقترح الخبراء شربه طوال اليوم.
 
ويُصنع الخل من التفاح المخمر عن طريق سحقه وضغط السائل.
 
وتشير بعض الأدلة إلى أن شرب كميات صغيرة من خل التفاح قبل النوم، قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم في الصباح، ولكن من حيث فقدان الوزن توصي Healthline بشربه قبل الوجبات.
 
ويمكن أن يقلل تناول جرعة من خل التفاح الممزوج بالماء قبل الوجبات، من معدل تناول الطعام، ما سيساعد بدوره على إنقاص الوزن.
 
وأظهرت 4 ملاعق صغيرة بحجم 20 مل تقريبا، أنها تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم وتساعد على فقدان الوزن.
 
وتحتوي ملعقة كبيرة واحدة على نحو 15 مل من الخل، بمعدل ثلاث سعرات حرارية ولا تحتوي على كربوهيدرات.
 
ويمكن أن يساعد خل التفاح أيضا في الحد من الرغبة الشديدة في السكر، ما سيساعد في رحلة فقدان الوزن ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم. ويمكن أن يساعدك تقليل السعرات الحرارية عن طريق وضع نظام غذائي، على فقدان الوزن مع ظهور النتائج بسرعة خلال أسبوع واحد.
 
ويوصى بإضافة رذاذ من خل التفاح إلى زجاجة 1.5 لتر من الماء.
 
وينبغي أن تكون إضافة زهاء 15-30 مل منه إلى الماء، زهاء مرتين إلى 3 مرات في اليوم كافية وفقا لـ Healthline.
 
وينصح الخبراء بعدم تناول خل التفاح في شكله المركز لأنه حامضي جدا، ويمكن أن يضر مينا الأسنان.
 
وفي حين أن هناك القليل من الأبحاث لدعم الكثير من الادعاءات الصحية المحيطة بخل التفاح، فمن المعروف أن له العديد من الآثار المفيدة. ولا ينبغي أيضا استهلاكه بكميات كبيرة، وكمية صغيرة في اليوم ستكون كافية لفقدان الوزن.
 
ويمكن أن يؤدي استهلاك أكثر من 237 مل من خل التفاح يوميا لسنوات عديدة، إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم أو هشاشة العظام. وقد تؤدي إضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي، لتأثيرات فقدان الوزن بسرعة، ويقترح البعض أنه يمكن أن يقلل من دهون البطن في غضون أسبوع واحد.
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