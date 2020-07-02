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مواد غذائية تسرع الشيخوخة

2
JULY
2020
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كشفت الدكتورة تامارا برونتسيفا، خبيرة التغذية في المركز الاستشاري والتشخيصي "التغذية الصحية والرياضية" في FIC Nutrition and Biotechnology، المواد الغذائية التي تسرع الشيخوخة. 
 
وأشارت الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"، إلى أن أكثر المواد خطورة، هي المواد الغذائية التي خضعت لعمليات معالجة وتحتوي على ما لا يقل عن خمس مواد مضافة-الصبغات، محسنات النكهة، مواد حافظة، مواد مكثفة وغيرها. وتشمل هذه المواد النقانق والأطعمة نصف المصنعة، والمعجنات والمشروبات الغازية وغيرها. 
 
ويعتقد الخبراء، أن اتباع نظام غذائي غير متوازن، يؤدي إلى تقليص طول الأجزاء النهائية للكروموسومات- التيلوميرات، المسؤولة عن الشيخوخة. وتفيد نظرية أخرى، بأن شيخوخة الجلد والجسم تتسارع عند زيادة الجذور الحرة في الخلايا. والتي تتكون أيضا عند المعالجة الحرارية للمواد الغذائية.
 
وتقول الخبيرة، "يمكن للكربوهيدرات المعقدة، أن تحيد تأثير المواد الغذائية المصنعة، لأنها قادرة على ربط الغلوكوز الزائد، وبالتالي تطبيع مستوى السكر في الدم".
 
وتنصح الخبير بإضافة الحبوب الكاملة والخبز المصنوع منها، وما يقارب من 400 غرام من الخضروات والفواكه إلى النظام الغذائي يوميا. كما يجب الاهتمام بكمية ونوع البروتينات. فمثلا الهمبرغر لا يحتوي على نسبة عالية من البروتين، بل يحتوي على الدهون ومختلف المواد المحسنة للنكهة، أي أن الجسم لا يحصل من تناوله على كمية البروتين اللازمة. لذلك يفضل تناول الأسماك والدواجن واللحوم الخالية من الدهن، والبيض.
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