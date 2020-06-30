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ما العلاقة بين اللحم المشوي والسرطان؟

30
JUNE
2020
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أعلنت الدكتورة مارينا ماكيشا، أخصائية التغذية الروسية، أن عدم الإفراط بتناول اللحوم المشوية، وخاصة غير الدهنية منها، لن يلحق بالجسم أي ضرر.
 
ووفقا لها، يجب ألا تزيد كمية اللحم المشوي التي يتناولها الشخص عن 200-250 غراما في الأسبوع. لأنه عند تناول اللحم المشوي أكثر من ذلك، قد يشكل خطرا على الصحة.
 
وأضافت موضحة، يؤدي تحضير اللحم المشوي على نار مكشوفة، إلى التصاق السخام، الذي يعتبر مادة مسرطنة، بقطع اللحم، ما يساعد على الإصابة بالسرطان.
 
وتقول الخبيرة، "إذا كان اللحم المشوي دهنيا، فإن مواد دهنية متحولة، تنتج عن احتراق الدهون، التي تؤثر سلبا في الكبد. وعند تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن تسبب تطور السرطان".
 
وتشير الخبيرة إلى أنه ، يجب عدم السماح بتكون قشرة على قطع اللحم المشوي، لأنه في هذه الحالة "تجري عملية الغلكزة (الارتباط بالغليكوزيل) glycation. وهذا المركب يسرع عملية الشيخوخة. كما يمكن أن يسبب تكون الجذور الحرة في الجسم، وهذه من عوامل تطور السرطان".
 
وتضيف، كما أن دخول كمية كبيرة من مركبات الفينول إلى الجسم التي تتشكل خلال عملية الاحتراق، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
روسيا اليوم
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