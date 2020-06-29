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10 دروس تعلمها الأطباء من كورونا

29
JUNE
2020
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خلال الأشهر الستة التي انقضت منذ بدأ فيروس كورونا المستجد ينتشر في مختلف أنحاء العالم تعلم الأطباء في المستشفيات الكثير عن كيفية معالجة المصابين بمرض كوفيد-19 الذي قد يؤدي إلى الوفاة وينتج عن الإصابة بالفيروس.
 
ما تعلمه الأطباء عن كوفيد-19:
 
* أن المصابين بالفيروس عرضة بدرجة أكبر للإصابة بالجلطات وأن أدوية سيولة الدم يمكن أن تفيد المرضى.
 
* النوم على البطن لتخفيف الضغط على الرئتين قد يلغى الحاجة لوضع المرضى على أجهزة التنفس.
 
* بخلاف الجهاز التنفسي والرئتين من الممكن أن يهاجم فيروس كورونا أعضاء كثيرة أخرى في الجسم منها القلب والكبد والكليتان والدماغ.
 
* يبدو أن أفضل الأدوية الواعدة حتى الآن هي ريمديسيفير المضاد للفيروسات وديكساميثازون وهو عقار ستيرويدي يعالج الالتهابات التي تطرأ على الجسم عند الإصابة بكوفيد-19 وكذلك بلازما الدم التي يتبرع بها المرضى ممن تكونت لديهم أجسام مضادة جراء الإصابة بالفيروس.
 
* التوسع في إجراء الفحص وسرعة التوصل للنتائج يسهم في تخفيف الضغوط على المستشفيات.
 
* تبادل المعلومات بين العاملين في المهن الطبية على مستوى العالم أمر في غاية الأهمية.
 
* الوقاية مهمة للغاية. والأطباء يعولون على أن يؤدي الناس ما عليهم من الالتزام بالنظافة الشخصية ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.
 
بعض من أكبر النقاط الغامضة
* أي الأدوية ستحقق نتائج إيجابية مع مرضى بعينهم.
 
* ما مدى السرعة التي سيتم بها نشر بعض الأدوية لاسيما ريمديسيفير على مستوى العالم.
 
* ما المدة التي يحتاجها مرضى كوفيد-19 للتعافي وما هي آثار الإصابة بالعدوى في الأمد البعيد.
 
تقول فالوري وانجلر كبيرة الأطباء في مركز ريهوبوث مكينلي كريستيان لخدمات الرعاية الصحية بجالوب في ولاية نيو مكسيكو "إذا كان أفضل درس تعلمناه هو أن نقلب المرضى على بطونهم بدلا من النوم على ظهورهم، فهذا معناه أننا بعيدون عن العلاج الناجع".
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