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إضافة ثلاثة أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

26
JUNE
2020
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أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، إضافة ثلاثة أعراض جديدة لقائمة الأعراض الخاصة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
 
واعتمدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، أعراضا جديدة لفيروس كورونا، تشمل احتقان أو سيلان الأنف والغثيان والإسهال، لتضاف إلى الأعراض الأخرى التي تمّ إقرارها سابقا، وشملت السعال والحمى والشعور بالتعب وآلام العضلات والصداع وفقدان حاسة الشم أو التذوق والتهاب الحلق.
 
وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن الأعراض الجديدة أدرجت على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، والذي ذكر أن قائمة الأعراض آنفة الذكر، لا تشمل جميع الأعراض المحتملة للوباء.
 
وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يوم بعد التقاط عدوى كورونا.
 
وتحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، كبار السن والمصابين بأمراض مثل الرئة والقلب والسكري، بأنهم قد يكونوا عرضة لمضاعفات خطيرة عقب إصابتهم بفيروس كورونا.
 
وتؤكد أن "علامات التحذير الطارئة التي لا ينبغي تجاهلها لكورونا تتضمن صعوبة في التنفس وألما في منطقة الصدر، وازرقاق الشفاه أو الوجه".
 
جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بلغ 9 ملايين و609 آلاف شخص، في حين تسبب الوباء بوفاة 489.312 شخصا، وفق جامعة جونز هوبكنز الأميركية.
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