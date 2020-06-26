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هل ينقل البعوض فيروس كورونا؟

26
JUNE
2020
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أظهرت دراسة نشرها المعهد الوطني الإيطالي للصحة أن البعوض لا ينقل فيروس كورونا المستجد، وبذلك يقل احتمال انتشار الوباء في المناطق التي يتكاثر فيها البعوض.
 
أظهرت دراسة إيطالية أجريت بالتعاون مع "معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية" (ازسفا)، في بيان نشر يوم الخميس (25 حزيران/ يونيو 2020) أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل فيروس كوفيد-19.
 
وكانت منظمة الصحة العالمية (WHO) قد ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا أو حمى الضنك أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر. 
 
إذ تقول المنظمة: "إن الفيروس التاجي الجديد هو فيروس تنفسي وليس منقولاً بالدم بل ينتشر بشكل أساسي من خلال قطرات تتكون عندما يسعل أو يعطس المصاب، أو من خلال قطرات اللعاب أو إفرازات الأنف"، إذ تتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص.
 
وأوضح المعهد الإيطالي للصحة "أظهرت الاختبارات أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر "لذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها".
 
ومن جهة أخرى، قال خبراء الصحة إنه يجب على الأشخاص السعي جاهداً لتجنب لدغات البعوض لأنها تنقل أمراضاً أخرىمن شأنها أن تؤدي إلى تآكل جهاز المناعة لديهم وبالتالي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19.
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