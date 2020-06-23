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قد تكون مميتة.. أطعمة يمنع تناولها مع الموز!

23
JUNE
2020
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يحتوي الموز على العديد من المغذيات المفيدة وله قيمة غذائية عالية، ومع ذلك، فإن مزجه مع بعض الأغذية يمكن أن يضر بالجسم.

ولا ينصح بتناول الموز مع بطيخ "هامي"، لأن هذا سيزيد من أيونات البوتاسيوم في الدم، مما قد يؤدي إلى ضعف عضلة القلب والفشل الكلوي وأمراض المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب، بحسب ما نقله الموقع الصيني "سوهو".

وأكد الخبير، أنه "يمكن أن يتسبب هذا في ضرر كبير للجسم، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى الموت".

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الطحال والمعدة أن يتجنبوا تناول الموز مع منتجات الألبان، فهذا يمكن أن يسبب آلامًا في البطن والإسهال ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

وليس من المستحسن تناول الموز مع البطاطا الحلوة. فهي غنية بالألياف ويمكن أن تعقد الهضم بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ.
وكتبت البوابة الصينية "تبقى هذه الأطعمة في المعدة لمدة طويلة في حال مزجها. ما يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الأحماض وأعراض أخرى سلبية، مثل التسمم المزمن".

وإن كنت ترغب في تناول هذه المنتجات فعليك تناولها مع فرق زمني قدره 30 دقيقة.

كما يلاحظ أنه من غير الجيد تناول الموز على معدة فارغة، كما من الأفضل التخلي عن تناول الفواكه غير الناضجة.

ويذكر أنه من الأفضل عدم تخزين الموز في الثلاجة. حيث جاء في المنشور: "إن انخفاض درجة حرارة الثلاجة يؤدي إلى سواد جلد الفاكهة وتحويل لبها إلى عصيدة، ويفقد الموز مذاقه وقيمته الغذائية".

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