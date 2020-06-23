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كشف العامل المسبب لزيادة خطر الوفاة بالسرطان

23
JUNE
2020
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اكتشف علماء جامعة تكساس الأمريكية، أن نمط قلة الحركة يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 82% .
 
 ويفيد MedicalXpress، بأن الباحثين تابعوا خلال خمس سنوات مستوى النشاط البدني لأكثر من ثمانية آلاف شخص أعمارهم فوق 45 سنة، لم يكن أي منهم مصابا بالسرطان في بداية الدراسة التي استمرت خلال أعوام 2009 -2013 .  توفي منهم 268 بسبب السرطان.
 
واتضح للباحثين، أن خطر الوفاة بسبب السرطان، ازداد لدى الأشخاص الذين يعد مستوى نشاطهم البدني منخفض جدا بنسبة 82% مقارنة بمن نشاطهم مرتفع.
 
وتقول، الدكتورة سوزان غالكريست، المشرفة على البحث، "هذه أول دراسة تؤكد على وجود علاقة مباشرة بين الخمول والوفاة بسبب السرطان".  
 
وتضيف، كلما كان الإنسان أقل حركة قبل ظهور الأورام الخبيثة، ازداد خطر وفاته.
 
واتضح للباحثين، أنه إذا مارس الشخص مدة 30 دقيقة يوميا التمارين الرياضية، مثل  ركوب الدراجة الهوائية، بدلا من الجلوس، فإن خطر الوفاة بسبب السرطان ينخفض بنسبة 31%. وأن التمارين الخفيفة مثل المشي يخفض هذا الخطر بنسبة 8% فقط.
 
وتضيف غالكريست، "أنصح المرضى، بأن يعتقدوا بإمكانية الوقوف خمس دقائق كل ساعة أثناء العمل، أو استخدام السلالم للصعود بدلا من  المصعد. بالطبع هذا قليل، ولكن هذه الدراسة تشير إلى أنه حتى التمارين البدنية الخفيفة تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة للمصابين بالسرطان".
روسيا اليوم
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