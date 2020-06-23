الصحة العالمية مجدداً: لا تنخدعوا.. كورونا ما زال خطراً

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جددت منظمة الصحة العالمية تأكيدها الإثنين أن فيروس كورونا المستجد مازال يشكّل خطراً متفاقما.

فبعد ساعات من إطلاقها تحذيرات الأحد، عادت ودقتّ، اليوم أيضا ناقوس الخطر، مؤكدة أن وتيرة الجائحة تتسارع.

جاء كلام المنظمة على لسان المدير العام تيدروس أدهانوم غبريسوس، الذي حذّر الاثنين، من أنّ فيروس كورونا المستجد لا يزال يتسارع حول العالم، متوقعا أن تدوم آثاره والاقتصادية والاجتماعية لعقود.

وقال في منتدى عبر الفيديو نظّمته حكومة إمارة دبي، "على الصعيد العالمي، لا يزال الوباء يتسارع. لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، فيما جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخير في غضون ثمانية أيام فقط".

وتابع "نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية وآثاره ستبقى لعقود".

تأتي تحذيرات المنظمة الاممية في وقت تستعد فيه بعض الدول إلى تخفيف القيود وإنهاء الإغلاق، واستئناف عجلة الحياة عن طريق إعادة حركة العمل والسفر، إلا أن المنظمة عادت وذكرت بتحذيراتها السابقة من التسرع في رفع إجراءات تلك القيود، مشددة على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الصحية المطلوبة للحد من تفشي العدوى ثانية، ومؤكدة أن الفيروس المستجد باق معنا فترة طويلة.