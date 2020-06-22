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إليك ما تحتاج معرفته لشراء الكمامة التي تناسبك

22
JUNE
2020
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بعدما تأكد أهمية ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا، واضطرار الجميع لوضعها لأوقات طويلة، أكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل شراء الكمامة المناسبة لك، وهذه الأمور هي:
 
- النظارات:
إذا كنت ترتدي نظارات، فيجب عليك استخدام الكمامة التي تحتوي على رباطين، أحدهما يتم لفه حول الرأس والآخر حول العنق لأن ذلك سيحد من اتجاه الزفير إلى أعلى وتراكم البخار على عدسات النظارة، الأمر الذي قد يسبب إزعاجاً كبيراً لمرتديها.
 
 
- اللحية والشارب:
حذرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن شعر الوجه قد يتداخل مع فعالية أقنعة الوجه، وأنه قد يساعد في انتقال العدوى بين المصابين بـ«كورونا».
 
 
ومن ثم، فإذا لم ترغب في حلق لحيتك أو ذقنك، ينبغي عليك شراء كمامة كبيرة الحجم تغطي شعر وجهك كله، وذلك للحد من قدرة القطرات الحاملة للفيروس من التشبث بهذا الشعر والاستقرار عليه.
 
- ضعف السمع:
إذا كنتَ تعرف شخصاً ما يعاني من ضعف السمع، فينبغي عند مقابلته أن ترتدي كمامة بنافذة شفافة عند الفم، تسمح للصم بقراءة شفاه غيرهم.
 
 
ويقوم عدة أشخاص بمختلف دول العالم بتصميم وإنتاج هذه الكمامة، أشهرهم سيدة بريطانية صماء تسمى جوستين باتي، وتعيش في مدينة مانشستر، وتقوم بتوريد هذه الكمامات لعدد كبير من دور المسنين.
 
 
- كم مرة ستحتاج إلى ارتداء الكمامة؟
إذا كنتَ تستقلّ وسائل النقل العام كل يوم، فقم بشراء مجموعة كبيرة من الكمامات، وتجنّب تماماً استخدام الكمامة أكثر من مرة. إذا كنتَ تعيش مع عائلتك، فتأكد من وجود كمامات كافية للجميع حيث يجب عدم مشاركتها بين أكثر من شخص، لتقليل خطر انتقال العدوى.
 
 
- كيف ترتدي الكمامة بالشكل الصحيح؟
لكي تكون الكمامة فعالة، يجب أن تغطي الأنف والفم وتصل إلى الذقن وتلتصق بالوجه قدر الإمكان، ولكن دون تقييد حركات رأسك الطبيعية. ويجب أن تكون قادراً على التنفس بشكل مريح أثناء ارتدائها. كذلك ينبغي أن تكون يداك نظيفتين قبل ارتداء الكمامة، ويجب ألا تلمس وجهك بعد ارتدائها.
 
- أنواع أقمشة الكمامات:
ستحتاج إلى كمامة مصنوعة من قماش ناعم لتكون مريحة على بشرتك. فكلما كانت الكمامة غير مريحة للجلد زادت احتمالية لمسه لوجهك أو العبث به، وهو الأمر الذي يحذر منه خبراء الصحة تماماً، مؤكدين أنه سبب رئيسي في نقل الفيروس.
 
 
- كمامات مصنوعة من الملابس:
يُمكِن صنع الكمامة من ملابس وأقمشة متاحة لديك في المنزل؛ حيث إن هناك عدداً من مقاطع الفيديو المتاحة عبر الإنترنت، التي تظهر كيفية خياطة كمامتك الخاصة بالمنزل.
 
 
- الكمامات القطنية:
هي كمامات خفيفة الوزن آمنة للبشرة حيث تقيها من الحساسية والمشكلات الجلدية. وعند شراء أقنعة الوجه القطنية، حاول أن تبحث عن تلك التي تحتوي على فلتر مدمج؛ لأنها توفّر حماية أكبر من العادية.
 
 
- كمامات مصنوعة من الكتان:
بما أن الكتان ليس بيئة سهلة لتكاثر الجراثيم، يتم استخدامه من قبل بعض الشركات المنتجة للكمامات لخصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا.
 
- كمامات مصنوعة من الألياف الصناعية:
يبيع بعض التجار كمامات مصنوعة من مواد وألياف صناعية مثل مادة البولي بروبيلين، وهي نفس المادة المستخدمة للأقنعة الطبية، وتحتوي هذه الكمامات على بطانة قطنية لجعلها مريحة على بشرتك عند ارتدائها لفترات طويلة من الزمن.
 
 
- الكمامات المناسبة للأطفال:
يؤكد خبراء الصحة أن الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن سنتين، والأطفال غير القادرين على ارتداء الكمامة دون مساعدة، يجب ألا يرتدوها على الإطلاق، لأن ذلك قد يعرضهم للاختناق. إلا أن الخبراء أوضحوا أن الأطفال الأكبر سناً يجب أن يرتدوها عند خروجهم من المنزل.
 
 
وينبغي أن تكون هذه الكمامات صغيرة الحجم، ويُفضّل أن تحتوي على فلتر مدمج، وأن تكون مصنوعة من قماش ناعم مع أربطة أذن مرنة قابلة للتمدد لضمان بقائها آمنة للطفل.
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