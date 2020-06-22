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أمل يلوح.. لقاح صيني محتمل يدخل مرحلة الاختبار الثانية!

22
JUNE
2020
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سباق العالم لإيجاد حل ينهي أزمته بعد تفشي فيروس كورونا المستجد حاصداً آلاف الأرواح ما زال مستمراً، فقد أعلن معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية قبل ساعات، أن باحثين صينيين بدأوا مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس كورونا على البشر، وذلك في إطار مساعيهم لتقييم فعالية اللقاح وسلامته.
 
وعلى الرغم من أن نحو 10 لقاحات كانت دخلت مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها، وأن "العالم أصبح في مرحلة جديدة وخطيرة"، إلا أن أيا منها لم يدخل مرحلة الاختبارات الثالثة على نطاق واسع، وهي خطوة ضرورية للحصول على موافقة السلطات المعنية على طرحه للبيع.
 
بدوره، أفاد المعهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه بدأ يوم السبت المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح، وهو واحد من 6 لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر، وذلك في أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها حوالي 200 شخص منذ مايو/أيار.
 
كما ستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة، وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة في الأصحاء دون أي مشاكل.
 
لا تتسرعوا بإنهاء الإغلاق
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت فجر الاثنين، تسجيل ارتفاع قياسي في المعدلات اليومية للإصابة بكوفيد 19 على مستوى العالم الأحد، مع ارتفاع إجمالي عدد الإصابات 183020 خلال 24 ساعة.
 
وطبقا لتقريرها اليومي سجلت أكبر زيادة في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية مع أكثر من 116 ألف حالة جديدة.
 
 
وقالت المنظمة إن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة. وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة الجديدة 181232، وتم تسجيله في 18 يونيو/حزيران.
 
وكانت المنظمة الأممية قد حذرت مرارا في السابق من التسرع في رفع إجراءات العزل واستئناف النشاطات اليومية والحركة الاقتصادية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الصحية المطلوبة للحد من تفشي العدوى ثانية، مؤكدة أن الفيروس المستجد باق معنا لفترة طويلة.
وقالت المنظمة إن إجمالي حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون حالة مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة. وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة الجديدة 181232، وتم تسجيله في 18 يونيو/حزيران.
 
وكانت المنظمة الأممية قد حذرت مرارا في السابق من التسرع في رفع إجراءات العزل واستئناف النشاطات اليومية والحركة الاقتصادية، مشددة على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الصحية المطلوبة للحد من تفشي العدوى ثانية، مؤكدة أن الفيروس المستجد باق معنا لفترة طويلة.
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