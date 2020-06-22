4 خطوات للتخلص من كرشك خلال أسبوعين!

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شاشة نيوز - تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إغلاق الصالات الرياضية حول العالم وحدوث تغيرات في الأنماط اليومية للملايين.

ومن أكثر الأثار السلبية لحالة الإغلاق كانت اكتساب الكثيرون للوزن الزائد بسبب التواجد المستمر في المنازل وعدم القيام بأي نشاطات.

ومن أكثر الدهون المزعجة، هي تلك التي تتكون حول البطن، ويعرض التقرير التالي بحسب صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، 4 خطوات للتخلص منها في أسبوعين.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف مثل المكسرات والفواكه والخضروات يساهم في حرق دهون البطن، كما تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

زيادة النشاط

ممارسة الرياضة تعد أساسية في رحلة فقدان الوزن حيث يمكن أن تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ويكفي فقط المشي السريع لمدة 30 دقيقة للمساعدة في حرق الدهون حول البطن.

الشاي الأخضر

هو واحد من أكثر المشروبات الصحية للجسم، وبسبب احتوائه على مضادات الأكسدة بوفرة، يكفي شرب كوبين في اليوم على زيادة حرق الدهون.

ويقترح العديد من الخبراء شرب الشاي الأخضر قبل التمرين، بينما يوصي آخرون بشربه في الصباح فور الاستيقاظ لزيادة التمثيل الغذائي وإمداد الجسم بالطاقة.

تجنب الأطعمة السكرية

الأطعمة والمشروبات السكرية تؤدي لتخزين الدهون الزائدة، بسبب زيادة مستويات الأنسولين في الجسم لإبقاء الجلوكوز الزائد خارج مجرى الدم.

وقد يكون الإقلاع عن هذه الأطعمة أمرا صعبا، لأن تناول السكر يطلق المواد الأفيونية والدوبامين في الجسم، ما يجعله شبيه بالإدمان.