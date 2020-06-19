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ما أفضل وقت لتناول فيتامين سي؟

19
JUNE
2020
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يعمل فيتامين سي، مع غيره من الفيتامينات والمعادن الأساسية، على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان والحفاظ على إتمام وظائفه الحيوية بكفاءة، إلا أنه ينبغي التعرف إلى أفضل وقت في اليوم لتناول هذا الفيتامين.
 
قال موقع "drnutrition" إن الطريقة المثالية لتناول فيتامين "سي" أن تأخذه أول شيء في الصباح، قبل 30-45 دقيقة من وجبتك.
 
وأوضح الموقع أنه على الرغم من أن فيتامين سي من العناصر الغذائية المفيدة إلى حد كبير، إلا أنه من المغذيات القابلة للذوبان في الماء، والتي يتم امتصاصها بشكل أفضل عند تناولها على معدة فارغة.
 
يشار إلى أنه إذا لم يتاح تناول فيتامين سي صباحا قبل تناول الإفطار، فينبغي التأكد من وجود وقت ومسافة بعد وجباتك حتى يتم امتصاصه جيدًا.
يذكر أن فيتامين سي هو عنصر غذائي هام للجسم علاوة على فوائده  لجهاز المناعة والجلد والعظام، كما يساعد على منع الالتهابات ويسرع الشفاء ويأتي محملاً بخصائص مضادة للأكسدة.
 
وتشير الإرشادات الغذائية إلى أن كل شخص بالغ يجب أن يتناول 65-90 ملليغرام من فيتامين سي من خلال مصادر مختلفة كل يوم بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة والنساء الحوامل أو المرضعات، يمكن أن تصل الجرعة إلى 120 ملليغرام.
 
ومن بين المصادر الجيدة لفيتامين سي الفلفل الأحمر والبرتقال والليمون والبروكلي والفراولة، وعلى الرغم من أن معظم الفواكه والخضراوات مصادر غنية بفيتامين سي، إلا أن حمض الأسكوربيك يمكن أن يفقد غالبًا عند طهيه، وبالتالي هناك حاجة في بعض الأحيان إلى المكملات لمطابقة المتطلبات أو لأولئك الذين يعانون من نقص في هذا الفيتامين.
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