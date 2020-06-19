علماء ألمان يوضحون تأثير تناول كوب ماء صباحا

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أثبت علماء من ألمانيا، أن تناول كوب ماء اعتيادي على الريق يوميا مفيد جدا للجسم، لأنه يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن الزائد.

أجرى العلماء الألمان دراسة في إحدى الجامعات الألمانية، تضمنت متابعة الحالة الصحية لمتطوعين من الجنسين، يتناولون كوب ماء على الريق يوميا.

وتشير صحيفة The Times Hub إلى أن نتائج هذه الدراسة أثبتت تحسن عملية التمثيل الغذائي وتسارعها بنسبة 20% لدى جميع المشتركين فيها. وهذا يدل على أن تناول كوب الماء على الريق، يمكن أن يصبح وقاية جيدة من السمنة. وفقا للباحثين.

ويشير الباحثون إلى أن "جلد المشتركين بالدراسة، أصبح أكثر نعومة وتحسنت نضارة وجوههم واختفت مناطق احمرار وتقشر الجلد والطفح الجلدي. كما تحسنت حالة الشعر، وأصبحوا أكثر حيوية ونشاطا".

واكتشف الباحثون أيضا، تعزز مناعة المشتركين في هذه الدراسة، ما يساعد الجسم على مقاومة الفيروسات بنشاط.

ووفقا للعلماء، يجب على الجميع المباشرة بتناول 300 ملليلتر من الماء الاعتيادي، وسوف تظهر النتائج الإيجابية بعد مضي أسبوعين.