living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما يجب أن تعرفه عن أول دواء منقذ للحياة ضد "كوفيد-19"

19
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن العلماء عن أول اختراق كبير في البحث عن دواء لمحاربة "كوفيد-19"، مع وجود أدلة تشير إلى أنه يمكن أن يقلل بنجاح من الوفيات الناجمة عن المرض الشديد.
 
ووجد فريق بحثي في جامعة أكسفورد أن الدواء الرخيص والمتوفر على نطاق واسع المسمى ديكساميثازون، وهو نوع من أدوية الكورتيكوستيرويد (الستيرويد)، يمكن أن يكون فعالا في الأشكال الشديدة للغاية من المرض وخفض الوفيات الناجمة عن الفيروس بنسبة تصل إلى الثلث في المصابين بأمراض شديدة من "كوفيد-19".
 
وكان ديكساميثازون موجودا منذ أوائل الستينيات. وغالبا ما يتم إعطاء الستيرويد بجرعات منخفضة كمضاد للالتهابات. ويتم استخدامه على نطاق واسع لحالات الربو الشديد والحساسية وعندما تكون المفاصل مؤلمة ومتورمة. كما أنه يستخدم في حالات المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمامية الجهازية أو بشكل أكثر شيوعا في التهاب المفاصل الروماتويدي.
 
وهذا التأثير على الالتهاب وجهاز المناعة لدينا هو الذي يجعله مفيدا في محاربة أسوأ آثار "كوفيد-19"
 
ما هو ديكساميثازون؟
 
ديكساميثازون هو الستيرويد الذي يمنع إفراز المواد في الجسم التي تسبب الالتهاب. ويستخدم ديكساميثازون لعلاج العديد من الحالات المختلفة مثل أمراض الحساسية، وأمراض الجلد، والتهاب القولون التقرحي، والتهاب المفاصل، والذئبة، والصدفية، واضطرابات التنفس، واللوكيميا وسرطانات الغدد اللمفاوية.
 
ما هي الآثار الجانبية المحتملة لديكساميثازون؟
 
إلى جانب حقيقة أن الدواء مفيد فقط في علاج المصابين بأمراض شديدة من "كوفيد-19"، فهناك آثار جانبية في استخدام الستيرويدات، بما في ذلك زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، واحتباس السوائل (تورم في اليدين أو الكاحلين)، وتغيرات الحالة المزاجية، ومشاكل النوم، وارتفاع سكر الدم لدى مرضى السكري.
 
وتعتمد الآثار الجانبية للديكساميثازون على عدد من العوامل، بما في ذلك الجرعة والمدة وتواتر الإعطاء ويمكن أن تتراوح من ضرر خفيف إلى خطير لا رجعة فيه.
 
وتشمل الآثار الجانبية المحتملة أيضا، طفحا جلديا أو كدمات أو تلون، وأيضا حب الشباب وزيادة التعرق وزيادة نمو الشعر، والصداع والدوخة، والغثيان والقيء واضطراب المعدة، والتغييرات في فترات الطمث، وتأخر النمو لدى الأطفال والاكتئاب ، أو حتى السلوك الذهاني.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout