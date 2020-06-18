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مخاطر تعقيم الكمامة والأقنعة الطبية لإعادة استخدامها

18
JUNE
2020
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تنتشر بين العديدين ظاهرة تعقيم الكمامة الطبية بالكحول أو المعقم من أجل إعادة استخدامها أكثر من مرة، وذلك مع تكرار خروجهم من المنزل لتقضية المصالح والذهاب إلى العمل، لكن يحذر العلم من أن هذه العادة قاتلة وتساهم في الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
 
وبحسب موقع "الكونسلتو" الطبي، فإن رش الكمامة أو القناع الطبي بالمعقم أو الكحول يؤدي إلى تآكل الطبقة الأولى والأخيرة منها دون أن يترك أثر، بل ويجعلها متهالكة، وتفقد فعاليتها في توصيل أي سوائل تحمل العدوى.
 
كما تكمن خطورة الكمامات التي أعيد تعقيمها في أن التلف الناتج من التعقيم لا يبدو واضحا بالنسبة للمستخدم، ما يجعله يرتديها مرى أخرى وبالتالي تزداد فرص انتقال العدوى.
 
وينصح أنه بعد شراء الكمامة أو القناع الطبي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد اتباع ضوابط محددة، في مقدمتها عدم تطهيرها بواسطة معقم يحتوي على كحول، وعدم استخدام الأقنعة ذات الاستخدام الواحد عدة مرات لأنها تصبح تالفة وتهدد بانتقال العدوى.
 
كما أنه يجب التخلص من الكمامة في حال تعرضها للبلل أو التلف، وضرورة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل ارتداء الكمامة أيا كان نوعها.
 
وعن الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة الطبية، فهي عن طريق الأطراف الخارجية لها وتجنب ملامسة السطح الخارجي، وعند خلعها يجب التخلص منها في القمامة ثم غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.
 
ويشدد الأطباء على عدم ارتداء قناع للوجه يخص الآخرين، وتجنب لمس القناع من المنطقة التي تغطي الأنف والفم لتجنب نقل العدوى من اليدين إلى القناع.
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