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طرق لجعل الوجبات السريعة مفيدة

17
JUNE
2020
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عند تحضير الطعام في المنزل أو شراء منتج جاهز، يجدر اختيار الأطباق التي تحتوي على الخضر.
 
قالت اختصاصية التغذية إيلينا سولوماتينا في مقابلة مع "سبوتنيك" إن الوجبات السريعة - الطعام الذي يتجنبه أنصار التغذية الجيدة عادة وينصحون الآخرين بفعل الشيء نفسه - يمكن أن يكون في الواقع غير ضار. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن تمامًا طهيه في المنزل.
 
وأوضحت الخبيرة أنه يمكن استبدال البرغر العادي بنظيره المفيد، المصنوع باستخدام خبز الحبوب الكاملة واللحوم عالية الجودة والكثير من الخضروات.
 
بطريقة مماثلة، يمكن طهي المنتج واستخدام خبز بيتا وإضافة لحم الدواجن، والخضر وتتبيله بصلصة الطماطم.
 
يجب استبدال البطاطس المقلية بالبطاطس يتم تحضيره في الفرن بدون زيت نباتي، والذي سيكون له قشرة مقرمشة أيضًا. ومع ذلك، إذا كنت تريد تناول المنتجات الجاهزة، فمن الأفضل أن تتناول البطاطس بالطريقة الريفية.
 
وقالت الخبيرة: "إذا كنت تريد برغر، أضف خضروات، وضع قطعة لحم واحدة فقط وقطعة صغيرة مع الجبن والخضروات".
 
يمكنك أيضًا "حماية" الجسم بأطباق أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تؤكل أصابع الدجاج (الناغتز) عن طريق إزالة القشرة منها. أوصت الخبيرة أيضًا باختيار المنتجات التي تحتوي على الخضر، وشراء الوجبات السريعة دائمًا في مؤسسات موثوق بها.
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