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هل يحاول مرضى الألم العضلي اللّيفي الانتحار أكثر من غيرهم ؟ (د. حنينا أبي نادر)

17
JUNE
2020
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إنّ الألم العضلي اللّيفي Fibromyalgia شائعٌ لدى النساء اللّواتي تتراوح أعمارهنّ بين 35 و45 ، ويكون مصحوبًا بمزيدٍ من القلق والاكتئاب ومحاولات الانتحار . ويُمكن إعطاء الأدوية لتثبيط امتصاص النوريبينيفرين norepinephrine والسيروتونين serotonin كجزء من العلاج . ومطلوبٌ أيضًا الخضوع للعلاج السلوكي المعرفي بالإضافة إلى متابعة من الطبيب .
 
وقد يتطلّب الألم العضلي اللّيفي الذي ترافقه الأفكار الانتحارية إتخاذَ إجراءاتٍ فوريةٍ وطارئة . وتجدر الإشارة إلى أنّ المريض يشكو أيضًا من المزاج السيء ، والنوم غير المنعش ، والتعب ، وآلامٍ في الجسم ، والصلابة الثنائية لأكثر من 3 أشهر . في هذا الإطار ، من المهمّ استبعاد احتمال الإصابة بالتهاب المفاصِل الرُّوماتويدي rheumatoid arthritis خلال فحص المريض . 
 
ونذكر أخيرًا أنّ الاكتئاب غير المشخّص يهدّد الحياة بسبب خطر الانتحار المحتمل وعدم الامتثال الطبّي ، وأنّ المرء قد يعاني من الاكتئاب من دون أن يكون مصابًا بالألم العضلي اللّيفي بيد أنّ الشخص المصاب بهذا المرض يكون أكثر عرضةً للإصابة بالاكتئاب أو بالاضطراب الثنائي القطب bipolar disorder .
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