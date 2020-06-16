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أخطاء نقوم بها عند سلق البيض

16
JUNE
2020
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البيض هو منتج مشهور يحتوي على العديد من الفيتامينات. نظرًا لسعره المنخفض والقيمة الغذائية العالية، فإن البيض موجود على طاولة كل أسرة.
 
كما أنه مكون طهي متعدد الاستخدامات يتناسب بشكل جيد مع الأطعمة الأخرى. الطريقة الأكثر شيوعًا لطهي البيض هي السلق. هذا ليس سريعًا وسهلاً فحسب، بل يسمح أيضًا بالحفاظ على الخصائص الغذائية للبيض. إن بيضة مسلوقة واحدة على الفطور ستنشطك طوال اليوم.
 
وذكرت صحيفة "سوهو" الصينية أنه عند سلق البيض، يضعها الكثيرون في الطنجرة بعد غليان الماء وبعد بضع دقائق يسحبونها للخارج ويأكلونها. ومع ذلك، هذه الطريقة ليست صحيحة بالكامل. سوف تسأل لماذا؟ من المؤكد أنك لاحظت أنه من الصعب تقشير البيض المطبوخ بهذه الطريقة، وأنه لم يتم طهيه بالكامل من الداخل.
 
يعرف معظم الناس أنه من أجل تقشير البيض بسهولة بعد الطهي، تحتاج إلى إضافة القليل من الملح إلى الماء. ومع ذلك، هذا ليس فعالًا دائمًا.
 
 وأضافت الصحيفة أن سر صنع البيض المسلوق المثالي هو إضافة القليل من الخل إلى الماء، بغض النظر عن درجة سلق البيض المطلوبة. هكذا، سوف يكون البيض المسلوق أفضل بكثير، وسيكون تقشيره سهلا.
البيض هو منتج مشهور يحتوي على العديد من الفيتامينات. نظرًا لسعره المنخفض والقيمة الغذائية العالية، فإن البيض موجود على طاولة كل أسرة.
 
كما أنه مكون طهي متعدد الاستخدامات يتناسب بشكل جيد مع الأطعمة الأخرى. الطريقة الأكثر شيوعًا لطهي البيض هي السلق. هذا ليس سريعًا وسهلاً فحسب، بل يسمح أيضًا بالحفاظ على الخصائص الغذائية للبيض. إن بيضة مسلوقة واحدة على الفطور ستنشطك طوال اليوم.
 
وذكرت صحيفة "سوهو" الصينية أنه عند سلق البيض، يضعها الكثيرون في الطنجرة بعد غليان الماء وبعد بضع دقائق يسحبونها للخارج ويأكلونها. ومع ذلك، هذه الطريقة ليست صحيحة بالكامل. سوف تسأل لماذا؟ من المؤكد أنك لاحظت أنه من الصعب تقشير البيض المطبوخ بهذه الطريقة، وأنه لم يتم طهيه بالكامل من الداخل.
 
يعرف معظم الناس أنه من أجل تقشير البيض بسهولة بعد الطهي، تحتاج إلى إضافة القليل من الملح إلى الماء. ومع ذلك، هذا ليس فعالًا دائمًا.
 
 وأضافت الصحيفة أن سر صنع البيض المسلوق المثالي هو إضافة القليل من الخل إلى الماء، بغض النظر عن درجة سلق البيض المطلوبة. هكذا، سوف يكون البيض المسلوق أفضل بكثير، وسيكون تقشيره سهلا.
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