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حذرت جهات طبية أمريكية من ظهور مرض جديد تشبه أعراضه الإصابة بفيروس "كورونا"، لكن من يقف وراء هذا المرض حشرة القراد الآخذة في الانتشار في ولاية نيويورك الأمريكية.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يحدث الداء الجديد، الذي يطلق عليه اسم "مرض التشققات"، بسبب البكتيريا التي تتسبب بها في المقام الأول لدغات حشرة القراد، ويمكن أن تؤدي إلى الحمى والصداع والقشعريرة وآلام العضلات".

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن اللدغات التي تحدثها حشرة القراد، تتسبب في أعراض تشبه تلك التي تظهر على مرضى فيروس كورونا، ويمكن أن تكون مميتة، مشيرة إلى زيادة في عدد المرضى الذين تعرضوا للدغات من حشرة القراد في ولاية نيويورك في الآونة الأخيرة، محذرة من عدم ارتياد الحدائق والغابات.

ونقلت الشبكة عن بايرون باكينسون، نائب مدير مكتب مكافحة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة في الولايات المتحدة، قوله إن "هذا الأمر يتزايد حقا، خاصة في الجزء الشمالي الشرقي من نيويورك".

وأضاف باكينسون: "هناك مناطق في ولاية نيويورك سجلت فيها إصابات من جراء حشرة القراد أكثر من أمراض بكتيرية أخرى شائعة"، محذرا من خطورة المرض الجديد في ظل انتشار فيروس كورونا.