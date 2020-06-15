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قلق عالمي من موجة ثانية لكورونا.. وخبراء يستبعدون

15
JUNE
2020
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مع عودة انتشار كورونا في الصين، حيث سجلت اليوم 57 إصابة جديدة في طفرة كبيرة لعدد الإصابات، ومع زيادة الإصابات في دول أخرى، يتخوف خبراء من عودة موجة ثانية لجائحة كوفيد-19.
 
وأوضح الخبراء أن هذا الاحتمال يتراوح بين متوسط ومرتفع، ويتوقف على التدرج في تخفيف القيود ومدى التزام الناس بها ووعيهم بتدابير الوقاية.
 
المديرُ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا نصح بضرورة الاستمرار باتباع إجراءات العزل بشكل مدروس، حيث إن الوضع اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام، في ظل غياب أي علاج أو لقاح للمرض، بحسب منظمة الصحة.
 
وحول توقيت الموجة الثانية، رجّحت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك بأن تكون الموجة الثانية لكورونا خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة (سارس)، وبالتالي من المحتمل أن يعود "كوفيد-19" في الخريف القادم.
 
لكن في نفس الوقت يؤكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن الموجة الثانية ليست حتمية.
 
نصائح لتجنب موجة ثانية من كورونا
إلا أن خبراء الصحة ينصحون بالاستمرار باتباع بعض الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، تتمثل في:
 
1- الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
 
2- غسل اليدين.
 
3- ارتداء أقنعة الوجه.
 
4- تجنب الحشود.
 
5- غسل الملابس بانتظام.
 
6- تجنب ساعات الذروة.
 
7- البقاء في المنزل في حال ظهور أعراض المرض.
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