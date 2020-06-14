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الصحة المصرية تطالب المواطنين بتناول 3 أطعمة للوقاية من فيروس كورونا

14
JUNE
2020
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وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، عدة نصائح هامة لتقوية المناعة لدى الإنسان، وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.
 
وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، أهمية الفيتامينات والعسل الأبيض للمساعدة في تقوية المناعة وتنقية مسار الهواء في الجهاز التنفسي، وجميعها إجراءات هامة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".
 
وقالت الوزارة المصرية إن "كوب عصير برتقال بالجزر، يعد مصدرا لأهم الفيتامينات، فالجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) الذي يحمي من الأمراض المعدية".
 
 
وأضافت أن "طبق السلطة يعزز المناعة.. والخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات المعززة للمناعة".
 
وتابعت: "للحصول على كامل الفائدة يجب أن تجعل طبقك متنوعا ويحتوي على خضراوات من كل لون.. الأحمر مثل (الطماطم - الفلفل الأحمر).. الأصفر مثل (الفلفل الأصفر - الجزر ).. الأخضر مثل (الخيار - الجرجير - الخس).. الأبيض مثل (الفجل - البصل).. البنفسجى مثل (البنجر)".
 
ولفتت إلى أن العسل الأبيض معزز للمناعة، مشيرة إلى أن "ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحا يرفع من المناعة وينقى مسار الهواء في الجهاز التنفسي".
روسيا اليوم
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