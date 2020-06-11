هل يمكن للجميع تناول الآيس كريم؟

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تقول الطبيبة أولغا كاشوبينا، ينصح العديد من الأطباء بعدم تناول الآيس كريم دائما. ولكن باعتقادي يجب أن يكون هذا في حالات معينة فقط.

وتشير في حديث لراديو سبوتنيك، إلى أن الآيس كريم مادة غذائية غنية بالكربوهيدرات، لذلك يجب عدم الإفراط في تناوله، وتقول، "الضرر الرئيسي للآيس كريم هو احتوائه على كمية كبيرة من السكر. فإذا كان الإنسان لا يعاني من مشكلات في اللثة والأسنان، فيمكنه تناول الآيس كريم ولكن عليه مراقبة محتوى السكر فيه، كيلا يتجاوز الحد المسموح به يوميا".

وتضيف، بسبب السكر الموجود في الآيس كريم، فهو غير مفيد للأطفال الصغار وتقول، "لأن للآيس كريم تأثير سلبي في الأسنان، ويسبب التسوس، لذلك يجب على الأقل بعد تناوله تنظيف أسنان الطفل ".

وتضيف، "كما أن الذين لا يتحملون الحليب بسبب فقدان إنزيم اللكتاز، عليهم أن يعلموا، بعد تناولهم الآيس كريم ستظهر عندهم أعراض غير مريحة في الأمعاء. لذلك ينصح هؤلاء بتناول كمية صغيرة منه. أما الذين يعانون من حساسية الحليب فعليهم تجنب تناول الآيس كريم نهائيا".