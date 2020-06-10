نادي ليون الفرنسي يخسر "معركة "استئناف الدوري

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رفض مجلس شورى الدولة في فرنسا، الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به نادي ليون ضد قرار رابطة دوري كرة القدم إنهاء الموسم بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد

كما قرر المجلس تعليق هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية.

ورفعت الأندية الثلاثة الصوت عاليا ضد القرار الذي اتخذته الرابطة في أواخر أبريل، بوضع حد للموسم وتتويج المتصدر باريس سان جرمان باللقب، بسبب تبعات "كوفيد-19".

وانعكس القرار بشكل كبير على الأندية الثلاثة، اذ حرم ليون الذي كان يحتل المركز السابع في الترتيب، من المنافسة على مركز مؤهل لإحدى مسابقتي الاتحاد الأوروبي (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ").

وتسبب القرار أيضا في هبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية.