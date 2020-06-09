بالصورة: كشف النقاب عن كمامة فريدة من نوعها

A + A -

كشفت إيطاليا عن أول كمامة يمكن استخدامها إلى ما لا نهاية.

وقالت الشركة المنتجة إنه بعد أن أصدرت منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية وإدارات الأقاليم توجيهات جديدة لاستخدام الكمامات في ظل المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد، تأتي هذه الكمامة لمساعدة احترام قواعد التباعد الاجتماعي، إذ يمكن إعادة استخدامها إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت الشركة المنتجة أنها بدأت في إنتاج وتسويق الكمامة بكامل طاقتها بعد حصولها على التراخيص اللازمة.

الكمامة مصنوعة في إيطاليا بالكامل، وتمتاز بتصميم مبتكر على شكل قطرة، وتم اعتمادها كجهاز طبي من الفئة 1.

وحسب الشركة المصنعة، أثبتت الكمامة فعاليتها في حماية الأنف والفم، وهي مصنوعة من المطاط الصناعي المرن المضاد للحساسية والمناسب للجلد.

وتعتمد الكمامة على فلتر ثلاثي الطبقات طارد للماء، يمكن استبداله بكل سهولة.