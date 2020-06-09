living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الترويج لفوائد الرضاعة الطبيعية يزيد اكتئاب ما بعد الوضع!

9
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت دراسة أن الضغوط على الأمهات للمحاولة باستماتة للإرضاع الطبيعي، عندما يواجهن مشاكل في توافر كميات مناسبة من الحليب الطبيعي أو في إقبال الطفل على الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالتوتر والاكتئاب، وفقا لما نشرته "ديلي ميل"، نقلا عن دورية Journal of Human Lactation.
 
وأوضح باحثون من جامعة كوينزلاند أن هناك أخطاء في صياغة النصائح والحملات الترويجية، التي تشجع الأمهات على الرضاعة الطبيعية باعتبارها أفضل وسيلة تغذية للرُضع، بخاصة أن الإحصاءات أكدت أن ثلثي الأمهات لا يقمن بمواصلة تقديم الرضاعة الطبيعية في الأشهر الثلاثة الأولى.
 
ويقول الباحثون إن العديد من الأمهات يبلغن عن مشكلات في إطعام أطفالهن، وأن الضغوط الاجتماعية للمواظبة على الرضاعة الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى إصابة الأمهات الجدد باكتئاب ما بعد الولادة.
 
ويقول الباحثون الأستراليون إن مضمون النصائح والحملات الترويجية يجب أن يشتمل على مفاهيم التعاطف والرحمة بالأمهات الجدد وإلى جانب إمدادهن بالمعلومات المستندة إلى أدلة وحقائق علمية عند حثهن ونصحهن بالاستمرار في تقديم الرضاعة الطبيعية لأبنائهن.
 
وكجزء من الدراسة، التي أجريت على 2900 امرأة وأكثر من 5300 طفل، اكتشف المؤلفون 34% من الأمهات فقط واظبن على الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر، على الرغم من الحملات الترويجية حول العالم لرفع النسبة إلى 50%.
 
وتقول دكتور كاترينا موس، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن الأمهات توقفن في المقام الأول عن الرضاعة الطبيعية بسبب نقص الحليب أو صعوبات الرضاعة الطبيعية، مثل التهاب أنسجة الثدي، التي يمكن أن تؤدي إلى العدوى.
 
وتضيف دكتور موس: "يمكن أن تشعر الأمهات بضغط شديد للرضاعة الطبيعية، لكن يجب توضيح أن الرضاعة الطبيعية ليست الأفضل للجميع. وإذا واجهت الأمهات مشاكل في الرضاعة الطبيعية فربما يحتاجن إما إلى مكمل من الحليب الصناعي أو التوقف عن الرضاعة الطبيعية".
 
وتؤكد دكتور موس أن يوضع في الاعتبار أن ما لا يقل عن 20% من الأمهات يعانين من التوتر والاكتئاب في فترة ما بعد الإنجاب، لذا يجب أن يلعب التعاطف دوراً أكبر في الجدل حول الرضاعة الطبيعية لتجنب تفاقم تلك الحالات.
 
وتردف دكتور موس قائلة إنه يجب على حملات الترويج لأهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية أن توفر معلومات قائمة على إثباتات وأدلة علمية حول التقلبات الطبيعية في إنتاج حليب الثدي، بدلًا من مجرد الاكتفاء بقول إن "الرضاعة الطبيعية هي الأفضل" فحسب. ويجب أن تحصل الأمهات أيضا على معلومات كيفية إطعام الحليب بطريقة آمنة، وكيفية التعرف على الإشارات بأن أطفالهن أصبحوا مستعدين لتناول مواد غذائية إضافية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout