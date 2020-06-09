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هل يمكن تعاطي المسكرات بعد التعافي من فيروس كورونا؟

9
JUNE
2020
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يعود المرضى بعد شفائهم من فيروس كورونا غالبا إلى تجاهل صحتهم واتباع عاداتهم الضارة.
 
صرحت بذلك نائب كبير الأطباء في القسم الطبي لمركز "بيروغوف" للبحوث الطبية بموسكو، د. أناستاسيا سامكوفا، في حديث أدلت به يوم 4 يونيو لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.
 
وأجابت عن سؤال موجه إليها عما إذا كان مسموحا للذين تعافوا من فيروس كورونا تناول المسكرات في فترة إعادة التأهيل بعد دورة من العلاج.
 
وشددت الطبيبة على ضرورة استثناء الكحول من النظام الغذائي. وقالت:" يقول بعض الأطباء الإيطاليين إن كأسا من النبيذ لا يلحق ضررا كبيرا بالصحة. لكن يحظر تناول أي كميات من المسكرات في المرحلة الأولى من عملية إعادة التأهيل بعد العلاج في المستشفى، إذ أن الفيروس هاجم أثناء المرض الأوعية الدموية. لذلك يجب ألا تتعرض لضغط الكحول بعد التعافي من المرض. ويعد هذا الضغط تحديا خطيرا بالنسبة إلى جسم الإنسان.
 
وشددت الطبيبة كذلك على ضرورة التقيد بنظام غذائي صحي في فترة إعادة التأهيل بعد التعافي من فيروس كورونا. وقالت إنه يجب على المريض المتعافي مراقبة  نسبة فيتامين D في جسمه. وفي حال أظهرت الفحوص الطبية كميته غير الكافية فيجب رفع مستواه.
روسيا اليوم
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