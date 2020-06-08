living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 طرق "يؤثر" فيها نقص فيتامين B12 على الجسم!

8
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يقدم فيتامين B12 فوائد أساسية لجسم الإنسان بطرق عديدة، ولكن بعض الناس يكافحون من أجل امتصاص الفيتامين بسبب حالة كامنة تسمى فقر الدم الخبيث.
 
ومن أهم وظائف الفيتامين الأساسية: الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم والمساعدة في صنع الحمض النووي، المادة الوراثية في جميع الخلايا.
 
ويعد فقر الدم الخبيث مرض مناعي ذاتي، يمنع الجسم من تكوين عامل جوهري (بروتين تصنعه المعدة ويحتاج إلى امتصاص فيتامين B12 في الأمعاء). ونتيجة لذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الخبيث معرضون للإصابة بنقص إمدادات فيتامين B12.
 
وهذا قد يسبب أضرارا طويلة المدى وأحيانا لا رجعة فيها، إذا تُرك دون علاج. ولحسن الحظ، هناك بعض علامات الإنذار المبكر التي يجب الانتباه إليها.
 
وكشفت جمعية Pernicious Anaemia عن الأعراض الشائعة أو المبكرة، وتشمل:
 
•ضيق في التنفس.
 
•التعب الشديد.
 
• ضبابية الدماغ.
 
• ضعف التنسيق.
 
• هشاشة الأظافر.
 
وقالت الجمعية، يُعتقد بشكل عام أن علاج نقص B12 سيؤدي إلى اختفاء الأعراض تماما، ولكن هذا ليس هو الحال دائما، ولن يشهد البعض تراجع حدة الأعراض وسيواجهون الحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات التي تغير حياتهم فيما يتعلق بعملهم وحياتهم العائلية.
 
- كيف يتم تشخيص نقص B12؟
 
وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، غالبا ما تُشخّص الحالة أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، من قبل الطبيب العام بناء على الأعراض ونتائج اختبارات الدم.
 
- كيف يُعالج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12؟
 
عادة ما تُعالج الحالة عن طريق حقن فيتامين B12.
 
وإذا كان نقص فيتامين B12 ناتجا بشكل مباشر عن عدم كفاية تناول النظام الغذائي، فقد تُوصف أقراص مكملات الفيتامين لتناولها يوميا بين الوجبات.
 
ويوجد B12 بشكل طبيعي في اللحوم والسلمون وسمك القد والحليب ومنتجات الألبان الأخرى.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout