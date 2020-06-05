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المناعة ضد فيروس كورونا قد تختفي بعد ستة أشهر فقط

5
JUNE
2020
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كشف عدد من العلماء أن المناعة ضد فيروس كورونا يمكن أن تستمر حتى ستة أشهر فقط.
 
ووجدت دراسة أجرتها جامعة أمستردام أن أولئك الذين نجوا من فيروس كورونا يمكن أن يصابوا مرة أخرى في غضون ستة أشهر، ما يلقي بظلال الشك على مفهوم "جوازات مناعة" للسماح للناجين من الفيروس بالعودة إلى الحياة الطبيعية، وفقا لتقرير في مجلة The Science Times.
 
على مدى 35 عاما، قام علماء جامعة أمستردام، بقيادة ليا فان دير هوك، باختبار 10 رجال بانتظام لأربعة فيروسات تاجية تسبب البرد.
 
ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أن معظم المرضى أصيبوا مجددا في غضون ثلاث سنوات، إلا أنه كان هناك انخفاضات "مهمة" في مستويات الأجسام المضادة بعد ستة أشهر.
 
وقالت فان دير هوك: "إن المناعة الوقائية لفيروس كورونا قصيرة الأمد". وأضافت: "رأينا حالات إصابة متكررة بعد 12 شهرا من العدوى وانخفاضا كبيرا في مستويات الأجسام المضادة بمجرد مرور ستة أشهر بعد الإصابة. وقد يكون تحقيق مناعة القطيع أمرا صعبا بسبب الفقدان السريع للمناعة الواقية".
 
وتقول النتائج إن الناس قد يضطرون إلى الحصول على تطعيم سنوي ليكونوا محصنين ضد الفيروس.
 
ويشار إلى أن الدراسة لم تخضع للمراجعة من قبل الباحثين المتخصصين، ولم تشمل أيضا النساء، وهو ما يتطلب إجراء المزيد من البحوث.
روسيا اليوم
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