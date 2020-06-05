فواكه وخضروات يفضل تناولها بقشرتها

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كشفت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض وأورام المستقيم والقولون، عن الفواكه والخضروات، التي يجب تناولها بقشرتها، لأنها تحتوي على فيتامينات وألياف غذائية أكثر من اللب.

وتقول الخبيرة، "فمثلا اختلاف لون لب الباذنجان والكوسا عن قشرتها، يشير إلى اختلاف تركيبها. فاللون البنفسجي لقشرة الباذنجان، يدل على احتوائها على نسبة عالية من مادة الأنثوسيانين، وهي مادة قوية مضادة للأكسدة وتمنع تلف الخلايا وتخفض من الالتهابات وتجعلنا أصغر سنا. أما قشرة الكوسا، فغنية بمادة الكلوروفيل المضادة للأكسدة أيضا والغنية بفيتامين С".

وتنصح الخبيرة بعدم رمي قشور الليمون والبرتقال، لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين С والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة. وتضيف، ومن يصعب عليه تناول قشور الحمضيات كاملة، يمكنه تقطيعها إلى قطع صغيرة وإضافتها إلى لبن الزبادي أو أي مشروب.

وقشرة التفاح طبعا، ليست أقل فائدة، فهي تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين С وفيتامين А، والكالسيوم والفسفور والحديد ومضادات الأكسدة.

وتضيف سميرنوفا، كما تحتوي قشرة البطاطا على فيتامين С وألياف غذائية، ولكن تحذر من خطورة تناول قشرة البطاطا ذات اللون الأخضر، لأنها تحتوي على سم سولانين.

وأما قشور الخيار، فغنية جدا بالبوتاسيوم وفيتامينات مجموعة В، وبيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين А، وتقول، "عند تقشير الخيار فإن كمية المواد المغذية فيه تنخفض إلى الصفر تقريبا".

وتضيف، "إذا كانت الخضروات والفواكه غير موسمية، واستخدمت الأسمدة المختلفة في زراعتها، فإن النترات تتراكم في قشورها. لذلك يجب تناول الفواكه والخضروات مع قشورها فقط في مواسمها".