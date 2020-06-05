الغثيان والتقيؤ : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

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الغثيان هو اضطراب في المعدة غالبًا ما يأتي قبل التقيؤ ، أما التقيؤ فهو الإفراغ الطوعي أو اللاإرادي للمعدة . وقد تنطوي الأسباب على دوار الحركة أو الحمل أو تناول الأدوية أو الكحول أو الشره المرضي bulimia أو الألم الشديد أو التسمّم الغذائي أو التهاب المعدة أو الإفراط في تناول الطعام overeating أو أمراض المرارة .

ويُمكن أن يصاب بعض الأشخاص بهذه الحالة من جرّاء روائح معيّنة أو أورام الدماغ أو القرحة أو شلل المعدة gastroparesis خصوصًا لدى مرضى السّكّري .

بناءً عليه ، عالجوا حالة الغثيان والتقيؤ من خلال إعادة التمييه rehydration وبواسطة الأدوية المضادة للقيء . وفي حال كان السبب مصدره الأذنين ، يُمكن استخدام مضادات الهِستامين ومضادات مفعول الكولين ، كما يُمكن استخدام دواء أوندانسيترون Ondansetron في بعض الحالات المستعصية .

غالبًا ما يُعاني المريض الذي يخضع للعلاج الكيميائي من الغثيان والتقيؤ كأعراض جانبية ويمكن لهذه الأعراض أن تتأخر في الظهور لمدة 24 ساعة .

أخيرًا ، إبحثوا دائمًا عن السبب وعالجوه وتابعوا وضع المريض عن كثب .