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تقرير يكشف الأكثر عرضة للموت بكورونا في إنجلترا

3
JUNE
2020
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أظهرت دراسة رسمية نشرت، الثلاثاء، أن ذوي الأصول الأفريقية والآسيويين في إنجلترا الأكثر عرضة للوفاة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، إذا أصيبوا بمرض كوفيد-19، مما يعزز تقارير سابقة أشارت إلى أن الأقليات العرقية في وضع أشد خطورة.
 
وكشف التقرير الذي أعدته إدارة الصحة العامة في إنجلترا لبحث الفوارق في كيفية تأثير المرض على القطاعات المختلفة من الناس أن هناك اختلافا واضحا في تأثيره على الأقليات العرقية وأكد أن أعداد الوفيات بين كبار السن أعلى بكثير.
 
ويجيء التقرير في وقت أبرز فيه مسؤول بمكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "الأثر المدمر" للمرض على تلك الفئات في بريطانيا وغيرها من الدول.
 
وورد في تقرير إدارة الصحة العامة في إنجلترا "معدلات الوفاة من كوفيد-19 أعلى بين المجموعات العرقية من أصول أفريقية والآسيوية مقارنة بالمجموعات العرقية الأخرى".
 
وقال إن العرقيات الوافدة من بنغلادش أكثر عرضة للوفاة من البريطانيين البيض بواقع الضعف تقريبا.
 
وذكرت الدراسة أن ذوي الأصول الصينية والهندية والباكستانية وغيرهم من العرقيات الآسيوية وكذلك الوافدين من منطقة الكاريبي أوغيرهم من ذوي البشرة السمراء أكثر عرضة للوفاة من المجموعات البريطانية البيضاء بنسبة بين 10 و50 بالمئة.
 
وتتوافق نتائج الدراسة مع تقرير بثه مكتب الإحصاءات الوطني الشهر الماضي ومع تقارير أخرى من فنلندا والولايات المتحدة.
 
وقالت إدارة الصحة العامة في إنجلترا إن الفارق الأكبر في معدلات الوفاة كان بين الفئات العمرية، إذ أن مصابي الفيروس ممن تجاوزوا الثمانين عاما أكثر عرضة 70 مرة للوفاة ممن هم دون الأربعين.
 
كما أن الرجال أكثر عرضة للوفاة من النساء، ومعدلات الوفاة أعلى كذلك في المناطق الفقيرة.
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