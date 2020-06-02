دراسة: مزيج من الحمضيات والزيتون له تأثير "خارق" على الصحة

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أفاد باحثون إسبان أن تناول مزيج من الحمضيات وبوليفينول الزيتون لمدة ثمانية أسابيع، يؤدي إلى تحسينات "خارقة" في صحة القلب.

وأجرت جامعة كاتوليكا سان أنطونيو دي مورسيا الإسبانية دراسة شملت 96 متطوعا صحياً، بحسب ما نقلته مجلة "نيوترينتس".

وتم تعيين كل مشارك بشكل عشوائي لتناول إما كبسولتين من دواء وهمي، أو كبسولتين من "Citroven" (نحو 500 ملغ) كل يوم لمدة ثمانية أسابيع.

وتتكون كبسولات "Citroven" من مزيج مستخلصات الحمضيات والغريب فروت والبرتقال المر وأوراق الزيتون.

وبعد مرور أيام لاحظ الخبراء انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الكلية لدى المشاركين الذين استهلكوا كبسولات "Citroven".

ثم تبين أيضا، أن هناك انخفاضا ملحوظا في البروتين الدهني المؤكسد المنخفض الكثافة (LDL) الضار.

وبالخلاصة استنتج العلماء، أن مزيج الحمضيات والزيتون يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول، كما يقلل من ضغط الدم ويحسن الحالة الالتهابية المضادة للأكسدة.

في سياق متصل، ينصح الخبراء ببعض المشروبات التي يفضل تناولها في بداية اليوم لوقاية الجسم من أضرار السموم المختلفة، بحسب ما نقله "ويب طب".