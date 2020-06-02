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عُسر الهضم : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

2
JUNE
2020
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عُسر الهضم هو شعورٌ بالامتلاء أو عدم الراحة في الجزء العلوي من البطن ، وقد ينطوي على الشعور بالانتفاخ والتمدّد والغثيان والحَرقة . قد ينبع عُسر الهضم من مشاكل عضوية أو وظيفية ، وغالبًا ما يترافق مع ارتجاع المريء ، ومتلازمة القولون المتهيّج ، وشلل المعدة gastroparesis .
 
في حالة عُسر الهضم ، يجب التأكّد إذا كان المريض يعاني من عوامل نفسية أو من حساسية من جرّاء تناول أطعمة معيّنة ، كما يجب إجراء فحص لقياس مستوى الغلوكوز وفحص الغدّة الدرقية . ويشكو أيضًا الأشخاص الذين يأخذون جرعات من الكورتيزون أو الأدوية المضادة للالتهابات أو أقراص الأسبرين ، من مثل هذه الأعراض أكثر من غيرهم .
 
علّموا المريض إذًا على تناول الطعام ببطء ، والاسترخاء ، والمضغ بشكلٍ جيّد ، وشرب كمّية أقلّ من الكحول ، والإقلاع عن التدخين ، بالإضافة إلى القيام بالتمارين الرياضية واتّباع نظام غذائي منخفض الدهون . وعالجوا الوزن الزائد أيضًا لتخفيف أعراض عُسر الهضم . وأخيرًا ، تحقّقوا دائمًا من الإصابة بفقر الدم أو عُسر البلع أو الدم في البراز أو الغثيان المصحوب بالتقيؤ أو خسارة الوزن أو الألم الشديد في البطن لمعرفة المزيد حول وضع المريض الصحي .
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