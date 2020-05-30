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علماء يصممون فيروسا قد يحارب السرطان!

30
MAY
2020
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لم تُحدد جميع الفيروسات على أنها من مسببات الموت والمرض على نطاق واسع، فبعضها لديه القدرة على مكافحة السرطان، وفقا لدراسة جديدة.

وصمم باحثون من جامعة هوكايدو في اليابان فيروسات غدية مهندسة وراثيا، وهي عائلة من الفيروسات التي تسبب أعراضا خفيفة، لتتكاثر داخل الخلايا السرطانية وتقتلها، حسبما جاء في الورقة البحثية المنشورة في مجلة السرطان (Cancers).

وللقيام بذلك، أدخل فومايرو هايغاشينو، عالم الأورام الجزيئي، وفريقه عناصر غنية بالأدينيلات(AREs) من جينين بشريين - عنصر استقرار موجود في نوع من الجزيئات الموجودة في جميع الخلايا البيولوجية - في سلالتين من الفيروس للمساعدة في مهاجمة الخلايا السرطانية على وجه التحديد.
وقال هايغاشينو في بيان: "الفكرة الكامنة وراء الإدخال هي أن AREs ستعمل على استقرار الفيروسات الغدية القاتلة، ما يسمح لها بالتكاثر فقط داخل الخلايا السرطانية ولكن ليس في الخلايا السليمة الطبيعية".

ولاختبار الفيروس المعدل، أدخل الباحثون خلايا سرطانية بشرية تحت جلد الفئران العارية، والتي تطورت بعد ذلك إلى أورام.

وقال الباحثون إنهم قاموا بعد ذلك بحقن الفيروس الغدي في الأورام، ما أدى إلى تقلص كبير.

وأوضح هايغاشينو أن النتائج واعدة ليس فقط لعلاج السرطان ولكن مجموعة من الأمراض الأخرى.

وأضاف: "نعتقد أن الفيروسات التي قمنا بتصميمها يمكن أن تكون لها أيضا إمكانية علاج الأمراض المتعلقة بالالتهابات والعدوى الفيروسية ونقص الأكسجة والإشعاع فوق البنفسجي".

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