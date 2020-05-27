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خضار وفاكهة «ربيعيّة»... فوائدها «ذهبيّة»!

27
MAY
2020
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سينتيا عواد - يتميّز فصل الربيع بألوانه الجميلة والبرّاقة التي لا تُزيّن الأشجار والزهور فحسب، إنما أيضاً تمنح المنتجات الطبيعية شكلاً مُنعِشاً تصعب مقاومته، خصوصاً في الطقس الحار الذي يجعل الجسم يتعطّش للمأكولات والمشروبات التي تُرطّبه. فما أبرز الخضار والفاكهة التي يجب التركيز عليها حالياً قبل «رحيلها»؟
 
دعت اختصاصية التغذية جوزيان الغزال جميع قرّاء «الجمهورية» إلى «الإفادة من فصل الربيع قدر المستطاع، إن لناحية الاستمتاع بالخضار والفاكهة اللذيذة جداً والطازجة التي يقدّمها، أو لجهة فوائدها الغذائية والصحّية القيّمة التي تبلغ ذروتها عند تناولها طازجة خلال هذه الفترة تحديداً، خصوصاً أنّ موسمها قصير». وتطرّقت في ما يلي إلى خصائص أهمّ المنتجات الطبيعية «الربيعية» التي تغزو الأسواق حالياً:
 
 
 
 
البازلاء
 
تنتمي إلى عائلة البقوليات، وبالتالي فإنّ هذه الحبوب تُعتبر حصّة من النشويات. لذلك يجب الانتباه كثيراً إلى الكمية المستهلكة، والاكتفاء بنصف كوب من البازلاء الذي يحتوي على 80 كالوري. وبما أنها تندرج ضمن فئة النشويات، فهي تمنح الجسم الطاقة التي يحتاج إليها. وما يميّز البازلاء أنها تتضمّن مواد بيتا - كاروتين وفلافونويد المضادة للأكسدة، والتي تُعزّز الجهاز المناعي. كذلك وجدت الأبحاث العلمية أنّ هذه الحبوب الخضراء تحمي من سرطان المعدة، وتمنع الإمساك وتضمن الشبع، وتحتوي على فيتامينات فائقة الأهمّية أبرزها C وE وK، جنباً إلى الأوميغا 3.
 
 
 
اللوز الأخضر
 
غنيّ بالفيتامين A، والكالسيوم، والماغنيزيوم، والفوسفور، ويحتوي على نحو 88 في المئة من المياه، والكثير من الألياف التي تضمن الشبع وتحارب الإمساك. واللافت أنّ الجزء الداخلي من اللوز الأخضر يحتوي على الدهون المفيدة جداً التي تنعكس إيجاباً على صحّة الدماغ والقلب، وتحمي من الكولسترول الضارّ. إنّ تَناول نحو 14 حبّة من اللوز الأخضر يُزوّد الجسم بـ100 كالوري، ما يعني أنه يمكن الحصول على 7 حبّات منه عبارة عن وجبة خفيفة صحّية جداً، شرط الحرص على عدم رشّ الكثير من الملح.
 
 
 
الفول الأخضر
 
تماماً كالبازلاء، ينتمي الفول الأخضر إلى عائلة البقوليات، ونصف كوب منه يحتوي على 80 كالوري. تبيّن أنه يخفّض الكولسترول السيّئ، ويحسّن المناعة، ويقوّي العظام، وهو مليء بالألياف والفيتامينات والمعادن كالماغنيزيوم والكالسيوم والحديد، ومُفيد جداً للأشخاص الذي يشكون من الضغط المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم.
 
 
 
التوت
 
يُنصح باختيار النوع الذي يكون داكناً أكثر لأنه بذلك يعني أنه مليء بمواد «Anthocyanins» المضادة للأكسدة والمفيدة جداً لصحّة القلب والشرايين. إشارة إلى أنّ التوت يحتوي على نسبة عالية جداً من الألياف، والفيتامينات A وB وC، ويحمي من الكولسترول الضارّ، ويحسّن وظائف الجهاز الهضمي ويقوّي المناعة، إذ إنّ كوباً واحداً من التوت يؤمّن نحو 80 كالوري.
 
 
 
الأكيدنيا
 
يقدّم للجسم مجموعة مهمّة جداً من مضادات الأكسدة، جنباً إلى الكثير من الألياف، والمغذيات مثل الزنك، والفوسفور، والماغنيزيوم، والفيتامينين A وC، ومادة «Pectin» المضادة للأكسدة. إنّ 8 حبّات من الأكيدنيا تشكّل حصّة فاكهة، أي 60 إلى 70 كالوري. إنه مهمّ جداً لمرضى الضغط المرتفع، ويحسّن جهاز المناعة، ويحمي من الإمساك.
 
 
 
الفريز
 
يحتوي على الكثير من الفيتامين C، وقد وجد العلماء على مرّ السنين أنه يحمي من أمراض عديدة أبرزها السكّري والضغط العالي. ناهيك عن أنّ الألياف الموجودة فيه تحسّن أداء الجهاز الهضمي وتحمي من الإمساك. وهذا ليس كلّ شيء! فالفريز منجم من البوتاسيوم، والفيتامين B9 المعروف أيضاً بحامض الفوليك والمهمّ جداً للحوامل بما أنه مفيد لدماغ الجنين. إنّ كل كوب من هذه الحبوب الحمراء يحتوي على 60 إلى 70 كالوري.
 
 
 
الجنارك
 
سناك صحّي جداً لأنّ مذاقه يميل إلى الحموضة أكثر من الحلاوة، ما يعني أنه لا يحتوي على سعرات حرارية كثيرة، بحيث أنّ كل 12 حبّة تزوّد الجسم بنحو 60 كالوري. الجنارك عبارة عن خوخ لم ينضج بعد ويكون لونه أخضر، وعندما يتحوّل إلى خوخ، ترتفع فيه الكالوري بما أنّ مذاقه يصبح حلواً جداً، لذلك يجب الإفادة منه حالياً. إنه مليء بالحديد، والبوتاسيوم المفيد للعضلات، كما أنه يقوّي العظام والمفاصل، وهو أشبه بدواء للإمساك لكثرة أليافه، ويؤدي دوراً مهمّاً في الحفاظ على الرشاقة، ويُنصح باستهلاكه كسناك خصوصاً لمرضى السكّري.
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