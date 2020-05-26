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"علامة الهاتف المحمول" قد تدل على المراحل المبكرة الخفية لنقص فيتامين ضروري للجسم!

26
MAY
2020
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يمكن أن يحدث نقص فيتامين B12 إذا كان الشخص يفتقر للعناصر الغذائية اللازمة في طعامه اليومي، ولكن دراسة أظهرت أن "علامة الهاتف المحمول" يمكن أن تشير إلى المراحل المبكرة للحالة.
 
ومن الأفضل الحصول على فيتامين B12 بشكل رئيسي من خلال الأطعمة ذات الأصل الحيواني، مثل البيض ومنتجات الألبان. ولهذا السبب، قد يفتقر النباتيون الذين يتناولون نظاما غذائيا نباتيا في المقام الأول، إلى الفيتامين.
 
وقد تكون معرفة ما إذا كنت تفتقر إلى فيتامين B12 أمرا صعبا، إلا أن نقص مستويات الفيتامين في الجسم، قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
 
وفي مقال نُشر على QJM، كشفت المجلة الشهرية لجمعية الأطباء كيف أن مريضا، وجد فيما بعد أنه يعاني من نقص B12، لم يعد يشعر بـ "رنين" هاتفه المحمول عندما كان في وضع "الاهتزاز فقط" في جيبه.
 
وجاء في المقال: "فشلت مراجعة صحته في الكشف عن أي شكوى أخرى، باستثناء بعض اضطرابات الذاكرة، التي كانت حديثة إلى حد ما. وكان الفحص البدني طبيعيا تماما، باستثناء إحساس منخفض بالاهتزاز بشكل ملحوظ. ولم يكن هناك فقر دم، واتبع المريض نظاما نباتيا صارما لسنوات عديدة. وعولج بحقن فيتامين B12، وما زال يتلقاه شهريا. وتبين أن مستوى مصل B12 طبيعي في الوقت الحالي، وذكر أنه لاحظ تحسنا في ذاكرته وبدأ يشعر باهتزازات هاتفه المحمول مرة أخرى، بعد عدة أسابيع من بدء العلاج".
 
وخلص المقال إلى أن "علامة الهاتف المحمول" هذه يمكن استخدامها كعلامة مبكرة خفية لنقص فيتامين B12، حيث أن "الإحساس الاهتزازي المتناقص في الأطراف السفلية هو اكتشاف مبكر شائع".
 
وتشمل الأعراض الأخرى لنقص B12 ما يلي:
 
• بقع صفراء شاحبة على البشرة.
 
• التهاب اللسان.
 
•قرحة الفم.
 
• الوخز.
 
• تغييرات في طريقة المشي والحركة.
 
• اضطراب الرؤية.
 
• التهيج.
 
• الكآبة.
 
• تغييرات في طريقة التفكير والشعور والسلوك.
 
• انخفاض في القدرات العقلية، مثل الذاكرة والفهم.
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