"الصحة العالمية" تكشف عن أفضل مطهر للوقاية من كورونا..

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مع انتشار فيروس كورونا، وتزايد حالات الإصابات والوفيات من حول العالم، يعيش غالبية الأشخاص في حالة من الذعر والوسواس فيما يتعلق بالنظافة الشخصية.



وهذا الأمر يدفع غالبية الناس إلى تموين جميع أنواع المطهرات، بهد قتل الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، التي تدخل إلى المنزل. ولكنك في الواقع لست بحاجة سوى إلى مطهر واحد، حسب ما جاء فى "cnn" بالعربية.



ونشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، توصيات بشأن نوعية المطهر الذي ستشتريه في المرة القادمة، التي تخرج بها إلى السوق.



وبحسب منشور الصحة العالمية، إذا كانت الأسطح متسخة، فامسحها بداية بصابون منزلي عادي أو منظف، ثم اغسلها بالماء. وبالتالي، استخدم مطهراً منزلياً عادياً، مثل المُبيّض.



وأوضحت الصحة العالمية: "تقضي المادة الفعالة - هيبوكلوريت الصوديوم او ما يعرف بـ(CLOROX)- في المُبيّض، على الجراثيم والفطريات والفيروسات".



ومن المهم حماية اليدين عند استخدام المُبيّض، عن طريق ارتداء القفازات المطاطية على سبيل المثال. ويجب تخفيف المُبيّض في الماء أيضاً، بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.



وبحسب إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، يقول الباحثون إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يعيش على الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدأ، لمدة تصل إلى 3 أيام. وتقول الدراسة إن الفيروس يمكن أن يعيش في الهواء لمدة ثلاث ساعات.



ما أبرز النقاط الأساسية في البحث؟



يمكن أن يعيش الفيروس 72 ساعة، بعد وضعه على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.



ويمكن أن يبقى فيروس كورونا على النحاس لـ4 ساعات، وحوالي 24 ساعة بعد وضعه على الكرتون.



وفي الهواء، بقي الفيروس على قيد الحياة "طوال مدة تجربة الباحثين"، أي 3 ساعات.



وبالطبع، يمكن أن يصاب الشخص بفيروس كورونا إذا لمس سطح كان عليه الفيروس، ثم وضع يده على فمه أو أنفه أو عينيه.



وتؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أهمية تنظيف وتطهير الأسطح، التي يلمسها الشخص المريض، بشكل متكرر، مثل الطاولات، ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة.