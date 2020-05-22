بالفيديو: هل ينتقل "كورونا" بمياه حوض السباحة؟

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أكدت حملة وزارة الإعلام لمكافحة الشائعات والأخبار الخاطئة بالشراكة مع "اليونيسف"، "منظمّة الصحّة العالمية" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، أن "فيروس كورونا

لا ينتقل بمياه حوض السباحة بحد ذاتها، إذا كان الحوض بحالة جيدة وتتم صيانته باستمرار والمياه مُضاف إليها مادة الكلور بحسب الارشادات".



ولفتت إلى أن "الفيروس يستمرّ بالإنتقال من شخص الى آخر عن طريق السعال وإفرازات الأنف والفم وكذلك عن طريق الاتصال أو لمس أسطح غير معقّمة".



وشدّدت الحملة، على "ضرورة تجنّب المسابح المزدحمة، والمحافظة على مسافة متر ونصف بين الأشخاص، مع غسل اليدين عند الاحتكاك بأشخاص تظهر عليهم عوارض السعال والعطس أو عند لمس أسطح غير معقمة".