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أمريكية تصاب بكورونا رغم تناولها "هيدروكسي كلوروكين" لمدة 19 عاما!

22
MAY
2020
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تناولت امرأة من ولاية ويسكونسن الأمريكية عقار "فيروس كورونا غير المثبت"، هيدروكسي كلوروكين، منذ ما يقرب من عقدين لعلاج حالة صحية أخرى، ورغم ذلك أصيبت بالفيروس، وفقا لتقرير صادر.
 
وقالت المرأة، التي طلبت أن يُشار إليها باسم كيم فقط، إنها شعرت بأمان أكبر عندما علمت أن عقار مكافحة الملاريا، الذي أخذته لمدة 19 عاما للمساعدة في علاج مرض الذئبة، يحظى باهتمام دولي كعلاج محتمل لدرء "كوفيد-19"، وفقا لتقرير WISH.
 
ولكنها أصيبت بأعراض الفيروس في منتصف أبريل، على الرغم من اتخاذ الاحتياطات أيضا أثناء ذهابها إلى متجر البقالة. وقالت كيم: "كانت الحمى مرتفعة للغاية، ولم أعد أستطيع التنفس".
 
وذكرت الصحيفة أن كيم نُقلت إلى غرفة الطوارئ في مركز أورورا الطبي في سوميت، حيث أظهرت نتائج اختبار إيجابية لفيروس كورونا.
 
وأضافت المريضة: "قلت، كيف يمكن أن أكون مريضة؟ كيف؟ أنا أتناول هيدروكسي كلوروكين. كانوا يقولون، حسنا، لم يقل أحد على الإطلاق إن هذا هو العلاج أو أنه سيبقيك آمنة. وبالتأكيد لم يفعل ذلك".
 
وأوضحت كيم أنها على وشك التعافي الآن في معركتها ضد الفيروس - ولكنها تحذر الآخرين من أن العقار وحده لن يحميهم منه.
 
وفي حديثها مع الصحيفة، قالت: "أنت لست بأمان عند تناول هذا العقار على الإطلاق. ولن يمنع المرض. وما يزال بإمكانك التقاط عدوى كورونا".
روسيا اليوم
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