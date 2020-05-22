living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما خطورة تناول الكربوهيدرات بانتظام في وجبة الفطور؟

22
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت إيرينا بوتيانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، خبيرة التغذية، أن الإكثار من تناول الكربوهيدرات بانتظام في وجبة الفطور، يسبب اضطرابا في عمل الجهاز الهضمي والسمنة ومرض السكري.
 
ووفقا للخبيرة، تساهم وجبات الفطور الكربوهيدراتية في ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، ما يؤدي إلى زيادة في إفراز البنكرياس لهرمون الأنسولين، الذي يحول جزء منه إلى الغليكوجين، الذي يتراكم على شكل دهون.
 
وتقول، "تسبب زيادة الأنسولين انخفاض مستوى الغلوكوز في الدم وأحيانا إلى دون مستواه قبل تناول الفطور. نتيجة لذلك يظهر شعور بالجوع والضعف لأن الدماغ لا يحصل على الكمية اللازمة من الغلوكوز. بعدها للتخلص من الشعور بالجوع، يبدأ الإنسان بتناول الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، ويعود البنكرياس إلى إفراز الأنسولين ثانية. تتكرر هذه العملية عدة مرات في اليوم، وينتج عنها الإدمان على الكربوهيدرات".
 
وتضيف، هذه الآلية التي يطلق عليها البعض اسم "فخ الكربوهيدرات" لها عواقب سيئة. لأنها تؤدي إلى زيادة العبء على البنكرياس وزيادة الوزن وفي أسوأ الأحوال إلى السمنة. كما أنها تكون السبب عادة في تطور النوع الثاني لمرض السكري.
 
وتقول موضحة "تسبب الكربوهيدرات ارتفاعا حادا في مستوى الغلوكوز بالدم، ما يحجب هرمون الأوركسين المسؤول عن اليقظة في الدماغ. لذلك عندما يشعر الشخص بالنعاس بعد تناول الطعام، يعني أنه أفرط في تناول الكربوهيدرات". وتضيف، أفضل وجبات الفطور هي الغنية بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية، لأنها لا تسبب إفراز هرمون الأنسولين بكميات كبيرة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout