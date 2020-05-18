الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا لدى الأطفال

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يعاني معظم الأطفال المصابين بعدوى فيروس كورونا من أعراض خفيفة.

صرحت رئيسة قسم البحوث السريرية في معهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة في هئية حماية المستهلك الروسية، تاتيانا روجينتسوفا بأن أعراض فيروس كورونا غالبا ما تكون لدى الأطفال أخف من البالغين أو يكون الفيروس بدون أعراض.

وقالت روجينتسوفا: "معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا يكون المرض خفيف لديهم، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم قليلا، والتهاب الحلق وسعال جاف خفيف، وفقدان الشم".

من الأعراض الأخرى الأكثر شيوعًا لدى الأطفال أكثر من البالغين، وفقًا للإخصائية، الإسهال.