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كم يبقى "كوفيد-19" منتشرا في الهواء؟

18
MAY
2020
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كشفت نتائج دراسة أجراها علماء أمريكيون، أن الجزيئات المجهرية مع "كوفيد-19" التي تنطلق خلال الحديث، يمكن أن تبقى في الهواء 8-14 دقيقة.
 
وتفيد مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ، بأن مجموعة علماء من المعهد الوطني للسكري، وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، أجروا تجربة، تضمنت تكلم إنسان خلالها بصوت عال مدة 25 ثانية، كان خلالها يكرر عبارة "حافظ على صحتك" (stay healthy) في مكان مغلق. بعد ذلك جرى مسح المكان بأشعة الليزر ليصبح بالإمكان رؤية هذه الجزيئات المجهرية وحساب عددها.
 
وتشير نتائج التجربة إلى أنه "ظهر من استخدام أشعة الليزر، أنه خلال التكلم بصوت عال يمكن أن تنطلق آلاف جزيئات اللعاب المجهرية في الثانية. وهذه الجزيئات في مكان مغلق وسكون الهواء، تختفي بين 8 و14 ثانية. ويعتقد العلماء أن "هناك احتمالا كبيرا لانتقال الفيروس في مكان مغلق خلال الحديث الطبيعي من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ المنطلق عند التكلم".
 
ويضيف الخبراء، "من المعروف منذ فترة بعيدة أن فيروسات الجهاز التنفسي يمكن أن تنتقل مع الجزيئات المجهرية التي تنطلق عند السعال والعطس. ولكن لم يكن معروفا أن التكلم بصوت عادي ينتج عنه أيضًا آلاف جزيئات اللعاب".
 
ويشير الباحثون، إلى أنهم في هذه الدراسة لم يولوا أي اهتمام للجزيئات الكبيرة، بل ركزوا اهتمامهم على الجزيئات المجهرية فقط التي يمكن أن تبقى في الهواء فترة أطول.  ومع ذلك، قد تحتوي هذه الجزيئات على كمية كافية من الفيروس خلال الكلام بصوت عال، ما يسهل انتقال العدوى.
روسيا اليوم
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