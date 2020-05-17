living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما خطورة مكيفات الهواء؟

17
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبدأ الكثيرون مع بداية ارتفاع درجة حرارة الهواء بتشغيل مكيفات الهواء لتلطيف الجو داخل مساكنهم. ولكن كيف نستفيد منه دون أن نضر بصحتنا؟
 
يقول أنطون ياستريبوف، مدير مختبر "البيئة والوسط المحيط"، عند تشغيل مكيف الهواء بصورة غير صحيحة، يمكن أن يسبب ليس فقط أمراض البرد، بل خطر آخر. عندما لا يعمل المكيف في موسم البرد حيث تتراكم في داخله مع الغبار كمية كبيرة من الأحياء المجهرية. ومع بداية موسم الحر فإن أول تشغيل للمكيف يسبب ما يسمى "متلازمة التهوية" أي خروج ما تراكم بداخله خلال موسم البرد مع الهواء إلى المكان المثبت فيه.
 
ويضيف، لذلك قبل تشغيل المكيف، يجب تنظيفه وغسل المرشحات التي بداخله، التي تعتبر أفضل بيئة لتكاثر الأحياء المجهرية المختلفة، وتراكم الغبار وبذور النباتات وحبوب اللقاح وغيرها، حيث عند تشغيل المكيف قبل تنظيفه، يستنشقها الإنسان جميعها، مسببة له مشكلات صحية عديدة بما فيها الحساسية وتفاقم الأمراض المزمنة.
 
ويشير ياستريبوف، إلى أن ذلك يشمل أيضا مكيفات الهواء المثبتة في السيارات، ويقول، "يجب تنظيف مكيف الهواء في السيارة سنويا ويجب تبديل المرشحات (الفلاتر) في الصالون، لأنها تنظف الهواء الخارجي من مختلف المعادن الثقيلة والغبار، إضافة إلى تنظيفها الهواء داخل صالون السيارة خلال عملية التهوية".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout