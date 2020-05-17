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الصحة العالمية: رش الشوارع بالمطهرات لا يقضي على كورونا

17
MAY
2020
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حذرت منظمة الصحة العالمية في أحدث توصياتها من أن رش المطهرات في الشوارع لا يقضي على فيروس كورونا بل ينطوي على مخاطر صحيّة.
 
وبحسب وثيقة عن منظمة الصحة، فإن رش هذه المواد في الفضاءات المفتوحة على غرار الطرق والأسواق غير موصى به لقتل الفيروس لأن المطهّر يفقد تأثيره بالأوساخ والركام.
 
وأضافت: "حتى في غياب المواد العضوية، من غير المرجح أن يغطي رشّ المواد الكيميائية بشكل مناسب كلّ الأسطح لفترة تسمح بالقضاء على مسبّبات الأمراض".
 
كما أكدت الصحة العالمية أن الشوارع والأرصفة ليست خزانات لعدوى كورونا، مضيفة أن رش المطهرات قد يكون ضارا بصحة الإنسان.
 
وشددت الوثيقة أيضا على أن رشّ الأفراد بالمطهرات "غير موصى به تحت أي ظرف"، إذ "قد يكون مضرا جسديا ونفسيا ولا يقلّل من أهلية المصاب على نشر الفيروس".
 
وأشارت إلى أن رشّ الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى على البشر يمكن أن يتسبب بالتهابات جلدية أو في العينين.
 
وحذّرت المنظمة أيضا من الرشّ المستمر للأسطح في الأماكن المغلقة، مستشهدة بدراسة بيّنت أن ذلك ليس فعالا إلاّ في المناطق التي يتمّ رشّها مباشرة.
 
وتابعت: "في حال استعمال المطهرات، يجب أن يتم ذلك عبر نقع قطعة قماش أو ممسحة بالمطهر".
 
ويمكن لفيروس كورونا المستجد أن يلتصق بالأسطح، لكن لا معلومات دقيقة حاليا عن الفترة التي يبقى فيها قادرا على الانتشار.
 
وأظهرت دراسات أن بإمكان الفيروس البقاء على عدة أنواع من الأسطح لأيام، لكن هذه الفترة تبقى نظريّة لأنه تم تحديدها في ظروف مخبرية ويجب "تفسيرها بحذر".
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